Die Welt soll ein bisschen bunter werden

Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist da, der Anbau des Westerheimer Hauses für Kinder (HFK) noch in der Planungsphase. Deswegen war es notwendig, übergangsweise in Modulbauweise eine Gruppe für Kinder unter drei Jahren (U3) aufzustellen. Am vergangenen Dienstag wurde das neue U3-Modul am Haus für Kinder feierlich seiner Bestimmung übergeben.

Zu der Feier waren die neuen „Hauptpersonen“ zum ersten Mal mit ihren Eltern in der neuen Gruppe und erforschten schnell den neuen zum Spiel anregenden Gruppenraum, der in den Farben blau und grün gehalten ist. Bodentiefe Fenster und ein Raum-in Raum-Konzept tragen zur Wohlfühlatmosphäre bei. Derzeit läuft der Probebetrieb. Zum 1. April beginnt der reguläre Betrieb.

Bürgermeister Hartmut Walz überreichte den Kindern Straßenmalkreiden und mit Gesundem gefüllte Westerheimer Vesperdosen und sagte: „Ihr macht die Welt im Haus für Kinder nun ein bisschen bunter.“

Sieben von zehn neu geschaffenen Plätzen schon vergeben

Er lobte in seiner Ansprache die sehr gute Organisation der Standortsuche und die Vorbereitung des Aufbaus des modulen Raumsystems des Technischen Betriebsleiters Werner Balzen mit seinen Mitarbeitern.

Den Erzieherinnen Sandra Moser, Tanja Leicht und Anja Schill sowie der HFK-Leiterin Kerstin Staub dankte er für das Engagement zur Planung und Einrichtung dieser Halbtagsgruppe.

Da von zehn neu geschaffenen Halbtagesplätzen bereits jetzt sieben belegt sind, sagte Walz, werte das die Gemeinde als familien- und arbeitnehmerfreundliche Kommune als einen zukunftsweisenden Schritt in die richtige Richtung. Das Raummodul soll bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus am Haus für Kinder in Betrieb sein.

Wasserschaden ist behoben

Den Beschluss, das Raummodul aufzustellen, hatte der Gemeinderat bereits im vergangenen Juli gefasst. Geplant war der Betriebsbeginn eigentlich im Januar. Allerdings musste der Start verschoben werden, weil die Herstellerfirma aufgrund des Baustoffmangels die im August bestellten Fenster nicht geliefert bekommen hatte.

Die Renovierungsarbeiten im Haus für Kinder nach dem Wasserschaden sind inzwischen ebenfalls abgeschlossen werden. Das Ergebnis der Raumluftmessung zeigt, dass sich keine Schimmelsporen in der Luft befinden. Seit Montag stehen wieder alle Räume zur gewohnten Nutzung zur Verfügung.