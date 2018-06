„Die Quälerei geht weiter“

Mitten im Hochsommer denkt Daniel Bohnacker aus Westerheim an den Winter: Der Skicrosser bereitet sich in dieser Woche in Südtirol auf die Wintersportsaison vor. Im Gespräch mit SZ-Redakteur Ilja Siegemund spricht er über die Übung, die ihn am meisten nervt und darüber, weshalb ein Golfbag mit ins Auto musste.

Herr Bohnacker, Sie sind derzeit in Südtirol im Trainingslager. Bietet die heimatliche Albhochfläche nicht genügend Möglichkeiten zum Trainieren?

Doch, ich mache einen Großteil meines Ausdauertrainings zu Hause auf der Alb. Hauptsächlich bin ich dabei auf dem Mountainbike unterwegs.

Wo genau trainieren Sie derzeit?

Diese Woche bin ich noch bis Freitag mit der deutschen Nationalmannschaft in Mals im Vinschgau in Südtirol. Neben Krafttraining und Mountainbiken absolvieren wir die beiden ersten Skitage am Stilfser Joch.

Wie sehen die Trainingseinheiten aus?

Am Montag sind wir um 6.40 Uhr zum Gletscher ans Stilfser Joch gefahren. Von 7.30 bis 11.30 Uhr standen wir dann auf den Skiern und gewöhnten uns wieder ans Gerät, wie mein Trainer das immer so schön formuliert. Danach ging es direkt vom Passo Stelvio mit den Mountainbikes ins Tal. Dabei waren wir vier Stunden unterwegs. Der Dienstag lief ähnlich ab. Bis Freitag werden wir dann nicht mehr Skifahren, sondern uns ganz auf das Krafttraining konzentrieren. In der Regel stehen zwei Einheiten pro Tag mit je zwei bis drei Stunden an. Hinzu kommt Gleichgewichts- und Koordinationstraining, das speziell bei uns im Skicross sehr wichtig ist.

Gibt es eine Übung, die Sie besonders nervt?

Ganz klar die 100-Sekunden-Sprünge. Dabei handelt es sich um eine Kraftausdauerübung, bei der 100 Sekunden lang aus einer tiefen Hockposition maximal nach oben abgesprungen wird. Eine simple Übung, die eigentlich jeder daheim ausprobieren kann. Das ist schon pure Quälerei, denn da fangen die Beine ordentlich an zu brennen, vor allem weil diese Sprünge meist am Ende der Trainingseinheit gemacht werden.

Welche Rolle spielt eine gute Muskulatur beim Skicross?

Körperliche Fitness spielt bei uns allgemein eine sehr große Rolle. Speziell die Muskulatur ist dafür verantwortlich, den Körper möglichst schnell aus dem Start und über alle Hindernisse zu bewegen. Außerdem wird durch eine stabile Körperposition eine optimale Kraftübertragung auf den Ski ermöglicht. Eine gut ausgeprägte Muskulatur dient außerdem zum Schutz vor Verletzungen.

Wo sehen Sie bei sich noch Nachholbedarf?

Nachholbedarf würde ich es nicht nennen, ich bin mit meinem derzeitigen körperlichen Zustand recht zufrieden. Aber natürlich kann man sich ständig in allen Bereichen noch verbessern und weiterentwickeln. Von daher geht die Quälerei weiter.

Neben Ihrer Skiausrüstung und dem Mountainbike haben Sie ein Golfbag im Gepäck...

Das Golfbag brauchen wir für den Lehrgang in Südtirol eigentlich gar nicht. Aber ich war am Sonntag auf dem Weg hierher noch mit ein paar Kumpels beim Golfspielen. Ich spiel’ zwar nicht sonderlich gut, dafür aber sehr gern.

Gönnen Sie sich mit Blick auf die sommerlichen Temperaturen auch ein Eis, oder ist das laut Trainingsplan tabu?

Generell achte ich natürlich sehr auf meine Ernährung, also vor allem darauf, was, wann und wie viel ich esse. Aber ab und zu ist bei den Temperaturen natürlich schon ein Eis drin.