„Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge“, sagt Michel Mirtsidis aus Westerheim. Noch eine Woche ist er der Gastwirt der Albhalle, doch dann ist Schluss. Er verabschiedet sich mit einem weinenden Auge, weil er mit Leib und Seele Wirt war und viele schöne Stunden mit seinen Gästen verbringen durfte. Mit einem lachenden Auge sagt er Lebewohl, weil er nun durchschnaufen und sich erholen kann und endlich mehr Zeit für sich, seine Frau und seine drei Enkelkinder hat. Am Sonntag, 11. März, geht sein Pachtverhältnis mit der Gemeinde Westerheim zu Ende. Dann steht die Tür offen für einen Nachfolger, den die Gemeinde bislang trotz intensiver Suche noch nicht finden konnte.

Eine Ära neigt sich in der Gaststätte der Albhalle in der nächsten Woche dem Ende zu, war doch Michel Mirtsidis dort fast drei Jahrzehnte der Gastwirt – genau gesagt 27 Jahre lang. Zusammen mit seiner Frau Anastasia verwöhnte er die Gäste mit vielen kulinarischen Angeboten: mit schwäbischen wie griechischen Gerichten. Die Speisen aus seinem Heimatland Griechenland waren sehr begehrt, auch der Ouzo, den er zum Mittag- und Abendessen immer ausschenkte. Gerne stoß er mit seinen Gästen auf deren Wohl an. Das Glas erhob er auch häufig mit seinen Stammtischgästen, die er in sein Herz geschlossen hat.

„Ohne meine treuen Stammkunden hätte ich die Gaststätte nicht halten können“, erklärt der 70-Jährige und ergänzt schmunzelnd: „Die Mafia war mein bester Kunde.“ Damit meint Michel Mirtsidis die Westerheimer Clique um Hans Moser, die als „Mafia“ bekannt ist. „Diese Mafia muss man mögen“, fügt der Gastwirt hinzu und denkt gerne an viele gemeinsame Stunden und Gespräche am Stammtisch mit den zahlreichen „Mafia-Mitgliedern“. Da sei über Gott und die Welt, und vor allem über die Westerheimer Kommunalpolitik und die Vereine geplaudert worden. Dankbar ist Michel Mirtsidis auch vielen weiteren treuen Kunden und Nachbarn, die sich bei ihm eingefunden haben, auch zu manchen Familienfeiern. Durchreisende hätten bei ihm eher selten Platz genommen, da liege die Albhalle doch zu abseits vom Durchgangsverkehr.

Wehmut liegt auf jeden Fall in der Luft, wenn Michel und Anastasia Mirtsidis und ihre Kinder Helena und Dimitrios in der nächsten Woche ein Abschiedsfest geben und sie die Stunden in der Küche und im Gastzimmer wie auch in den Räumen der Kegelbahnen im Untergeschoss der Albhalle zählen. „Der Abschied wird uns sicherlich schwer fallen, zu sehr verbunden waren wir mit den Räumlichkeiten“, glaubt Anastasia Mirtsidis. Ähnlich sieht es auch Sohn Dimitrios, der immer liebevoll und kurz Dimi genannt wird: „Wir waren mit der Albhalle sehr verwurzelt. Der Wechsel wird sicherlich nicht einfach.“

Im Jahr 1969 war Michel Mirtsidis nach Deutschland gekommen. Er stammt aus Orestiada, der nördlichsten Stadt Griechenlands am Evros unweit der türkischen Grenze. Sie wurde 2010 durch Eingemeindung der zuvor selbständigen Gemeinden Kyprinos, Trigono und Vyssa in ihrer heutigen Form geschaffen. Dort ist er aufgewachsen und zur Schule gegangen, dort lernte er auch seine Frau Anastasia kennen und lieben. Zunächst arbeitete er für eine Baufirma, dann für eine Papierfabrik, bevor er und seine Frau sich entschieden, ins Gastronomie-Gewerbe zu wechseln.

Und da hat das Ehepaar einige Stationen hinter sich: in Haigerloch im Schwarzwald und dann in Eislingen. Doch dann zog es Michel und Anastasia Mirtsidis auf die Schwäbische Alb nach Westerheim, wo sie eine neue Heimat fanden, sich rasch schnell einlebten und sich auch wohlfühlten. In Westerheim führten sie über Jahre das Fischerstüble, das Gasthaus Hirsch, die Gaststätte im Skilift Halde und dann vom 1. April 1991 an die Gaststätte der Albhalle. Zwölf Jahre von 1985 bis 1996 hatten sie den Hirsch gepachtet, fünf Jahre davon parallel mit der Albhalle. „Die Kinder Dimitrios und Helena sind quasi in den Gaststätten groß geworden“, berichtet Michel Mirtsidis und ist dankbar, dass sie alle die Jahre zur Stange hielten und ihn und seine Frau in den Gaststätten unterstützten. „Es war in der Albhalle auf jeden Fall eine schöne Zeit“, betont der Wirt.

Beiträge bei der Fasnet

Die Beliebtheit der Familie Mirtsidis ist bei in den Beiträgen zur diesjährigen Fasnet deutlich geworden, als die Interessengemeinschaft Fasnet (IGF) wie die Musikkapelle in einem Lied wie in einem Sketch den „Michel“ hochleben ließen. Zur Melodie „Die Kleine Kneipe“ sangen die IGF-Sänger vom Joachim Maier und Klaus Ascher etwa die Verse: „Man redet sich heiß und spricht sich von der Seele, was einem die Laune vergällt. Bei Ouzo und bei Bier findet mancher die Lösung für alle Probleme der Welt. Wer Hunger hat, der bestellt Gyros mit Pommes oder Speisen, die er dann serviert. Die Rechnung, die steht auf dem Bierdeckel drauf, denn beim Michel hat jeder Kredit.“ Und im Refrain hieß es: „Die kleine Kneipe in unserer Albhalle, da wo das Leben noch lebenswert ist, dort in der Kneipe in unserer Albhalle, da fragt dich keiner, was du hast oder bist.“ Die Musikanten Westerheims stellten in ihrem heiteren Sketch bei der Maskenprämierung vor, wer als möglicher Nachfolger für den scheidenden Gastwirt Michel in Frage kommen könnten, und da war klar: nur der „Mafiaboss“ Hans Moser.