Die "Florenteenies" fiebern ihrem ersten Auftritt am Sonntag, 6. Dezember, um 17.15 Uhr auf dem Westerheimer Weihnachtsmarkt entgegen. Die "Florenteenies" sind die Nachwuchsgruppe des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr Westerheim. Die Gruppe ist im April ins Leben gerufen worden.

Die Nachwuchsgruppe des Spielmannszugs hat im April dieses Jahres mit der Ausbildung an Trommelflöte und Marschtrommel begonnen. Seither haben die 27 Kinder fleißig geübt und sehr große Fortschritte gemacht. Sie werden nun am Sonntag um 17.15 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in Westerheim ihr musikalisches Können zum ersten Mal in der Öffentlichkeit unter Beweis stellen.

Am vergangenen Freitag fand im Rahmen einer Nikolausfeier die Generalprobe statt. Der Nikolaus, in dessen Gewand Stabführer Elmar Tritschler geschlüpft war, äußerte sich sehr erfreut über das in dem halben Jahr erworbene Können der Jungmusiker und beschenkte die Kinder mit einem Feuerwehr-Poloshirt.

Auch Kommandant Andreas Priel und sein Stellvertreter Alexander Leicht waren zu der Feier ins Feuerwehrheim gekommen. Sie ließen es sich nicht nehmen, für die Nachwuchstalente Spaghetti Bolognese zu kochen. Viel Lob erhielten die Ausbilder Cornelia Ascher und Tobias Kneer sowie die Jugendleiter Tanja Leicht und Manuela Kramer. "Sie haben ganze Arbeit geleistet und verstehen es sehr, die Kinder zu motivieren", erklärte Priel. Der Name "Florenteenies" für die Nachwuchsgruppe des Spielmannszugs sei eine Kombination von Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehr, und Teenager, ließ Priel wissen. "Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf den ersten Auftritt unserer Florenteenies", sagte der Kommandant.