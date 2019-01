Die Fasnet kommt in Schwung, auch bei der IGF Westerheim

Die fünfte Jahreszeit ist da und jetzt sind die Narren nicht mehr zu bremsen. Die ersten Termine steigen an diesem Wochenende und die Mitglieder der Interessengemeinschaft Fasnet Westerheim legen los. Sie starten an diesem Freitagabend, 11. Januar, wenn sie von 19.30 Uhr an beim Jubiläums-Brauchtumsabend der Hungerberghexa Münsingen zu Gast sind und die IGF mit ihren Hellstera-Mala, Schrezen und Stelzen auftaucht.

Diesen Samstag, 12. Januar, musizieren die Schalmeien des Vereins um 16 Uhr beim Narrenbaumstellen der Hinterhau-Geister in der Ortsmitte von Heroldstatt. Am Samstagabend mischen dann alle IGF-Gruppierungen beim Brauchtumsabend des Illertaler Waldschrath mit, ehe am Sonntag, 13. Januar, bereits der erste Umzug ansteht: Alle Fasnetsgruppen der IGF marschieren beim Umzug der Narrenzunft Oberstadion mit und schreien dort wohl mehrmals und lautstark ihr „Stelza hoi“ ins närrische Publikum.

Relativ lange Fasnet

Relativ lange dürfen die Narren in diesem Jahr feiern und ausgelassen sein. Denn die Fasnet erstreckt sich in diesem Jahr bis zum Faschingsdienstag am 5. März, so dass den Freunden der fünften Jahreszeit fast acht Wochen für Remmi-Demmi sowie Frohsinn und Heiterkeit zur Verfügung stehen. Wie lange die Narren in einem Jahr feiern dürfen, das hängt ganz vom Mond ab, denn der ist ausschlaggebend für die Berechnung der Dauer der Fasnet. Startpunkt ist immer an Dreikönig und die Tage von Fasching und Karneval werden rückwärts von Ostern her berechnet – nach zwei immer geltenden Regeln: Ostersonntag ist immer der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang am 20. März und der Aschermittwoch liegt immer 46 Tage vor Ostersonntag. Zwischen Dreikönig und Aschermittwoch kann dann das närrische Volk mal länger, mal kürzer den Vergnügungen nachgehen.

Wann ist die Fastnacht?

In diesem Jahr ist die sogenannte Fastnacht am 5. März, im nächsten Jahr am 25. Februar und im Jahr 2021 am 16. Februar. In den Folgejahren fällt dieser Termin auf den 1. März (2022), auf den 21. Februar (2023) und auf den 23. Februar (2024). Im zurückliegenden Jahr war es bereits am 13. Februar mit der Fasnet aus und vorbei, da mussten sich die Narren sputen. 19 Tage mehr hat das närrische Volk in diesem Jahr zur Verfügung, um heiter zu sein. Am Aschermittwoch, 6. März, sind dann Jubel, Trubel und Heiterkeit vorbei und die 40-tägige und mit Sonntagen die 46-tägige Fastenzeit beginnt.

Vorfreude auf närrische Zeiten

Die Interessengemeinschaft Fasnet Westerheim freut sich auf jeden Fall auf die begonnene Fasnetsaison, was schon beim großen Jubiläumsfest zum Ausdruck kam, als der Verein in der Nacht zum 11. 11. in der Albhalle sein 44-jähriges Bestehen feierte und am 11. 11. zu einem „Fasnet-Opening“ einlud. Bei der gut besuchten Geburtstagsparty trugen die Gardemädchen, die Schalmeien, die älteren und jüngeren Sänger sowie die Kultfiguren „Oma und Opa“ zu einem unterhaltsamen und schönen Abend bei. Sie blickten auf die 44-jährige erfolgreiche Geschichte der IGF zurück, und das unter dem Motto „4x11 IGF Westerheim – zu jung, um alt zu sein“.

Viele Auftritte geplant

Jung und frisch mit dem Blick nach vorne möchte sich die IGF in den nächsten Wochen präsentieren und dabei den Brauch der Fasnet hochhalten. An die 40 Termine und Auftritte haben die IGFler bis zum 6. März zu stemmen, was sie sicherlich mit viel Begeisterung und Freude tun werden. Bei vielen Umzügen, Brauchtumsabenden und Bällen werden sie mit von der Partie sein und dafür in alle Himmelsrichtungen reisen. Am Wochenende 18. bis 20. Januar sind die Garde, Schalmeien, Schrezen, Stelzen oder Hellstera-Mala beim Brauchtumsabend „Häfele Hoi“ in Schelklingen, beim Brauchtumsabend des Narrenverein „Turm Deifel“ in Ehingen sowie beim Umzug der „Wasaschomberler“ in Einsingen anzutreffen.

Die Gardemädchen stellen sich einer Jury beim Marsch- und Showtanzwettbewerb in Stetten u. H. am Samstag, 9. Februar. Den großen ADR-Umzug, den Umzug der Narrenvereinigung im Alb-Donau-Kreis, richten in diesem Jahr die Dürnach Hexa am Sonntag, 17. Februar, in Laupheim aus. Dann geht es in den Folgewochen etwa nach Allmendingen, Kirchen, Eningen, Rechberghausen, Stetten, Balzheim, Ratzenried, Eggingen, Hochdorf oder Laupheim. Selbstverständlich sind alle Gruppen der IGF Westerheim beim Umzug der Pfingstlümmel in Hohenstadt am Freitag, 1. März, mit von der Partie. Dort sind die Gäste aus Westerheim nicht mehr wegzudenken.