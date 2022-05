Der SV Westerheim telefoniert mit einem Bundesligaprofi

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Motivationsvortrag von Manuel Bühler berichtete dieser von religiösen Zusammenkünften von Profifußballern. Marcelo Bordon (Schalke, VfB), Kevin Kurányi (Schalke, VfB) und als Vorbeter Ze Roberto (Bayer Leverkusen, Bayern München, Real Madrid) waren bei diesen Treffen mit dabei.

Was eine Drucksituation mit einem macht, wurde durch ein anschauliches Beispiel verdeutlicht. Zwei Spieler der sehr zahlreich anwesenden B-Jugend mussten den Ball jonglieren, während aus den Lautsprechern und vom Publikum abwechselnd Motivationsschreie und Pfiffe sowie Buh-Rufe kamen.

Jannis Wahl und Björn Tritschler meisterten allerdings beide Gegebenheiten hervorragend, so dass sie in beiden Situationen jeweils über 50 Ballkontakte meistern konnten. Beide gaben aber an, dass sie sich mit den Pfiffen sehr unwohl fühlten.

Als Abschluss gab es noch einen Videoanruf mit einem aktuellen Bundesligaprofi: Felix Uduokhai (aktuell FC Augsburg, vorher VfL Wolfsburg) mag auch nicht jeder kennen, er hat aber bereits in der U21 Nationalmannschaft gespielt und auch schon eine Einladung vom Bundestrainer erhalten.

Hier konnten die Gäste nun alle Fragen stellen und es entstanden dabei nette Dialoge. Vor allem die Drucksituationen und der Umgang mit Bekanntheit interessierten die Gäste. Der Spieler ließ tief blicken, so lag um 21:30 Uhr noch ein Steak auf dem Grill und vor Spielen spielt er seine Nervosität mit gespielter Lockerheit runter. Die spannendste Frage war dann, welcher sein anspruchsvollster Gegenspieler war. Obwohl er auch schon auf Robert Lewandowski und Elring Haaland traf, war Domi Kumbela von Eintracht Braunschweig seine Antwort. Felix Uduokhai war damals 18 Jahre und der erfahrene 2. Liga-Torjäger erteilte im damals eine Lehrstunde. Selbst die Kopfballduelle gingen trotz 21 cm Größenvorteil alle verloren.

Nach 2 Stunden stand Manuel Bühler noch zu lockeren Gesprächen bereit, er verteilte Kicker-Bibeln und warb für seine Organisation „Fußball mit Vision“ (Fußball mit Vision (fussballmitvision.de). Fußball gespielt hat Manuel seit seinem Karriereende nur noch mit Freunden auf dem Bolzplatz, sein Heimatverein würde ihn gerne im Team haben, versucht das aber seit über 6 Jahren ohne Erfolg.