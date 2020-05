Der Hohenstadter Friedhof wird überplant

Wie bereits in der letzten Gemeinderatssitzung im Februar beschlossen, soll der Friedhof in Hohenstadt neu überplant werden.

Das Angebot des Büros Thiede Landschaftsarchitekten aus Kirchheim unter Teck beträgt 4541,04 Euro. Marion Thiede war bereits vor Ort. Nun sollte im nächsten Schritt eine Bürgerinfoveranstaltung stattfinden, was aber aufgrung der Corona-Lage derzeit nicht möglich ist. Sie wird dem Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen eine Präsentation vorlegen, die Wünsche des Bauhofs sollen in der Planung ebenfalls berücksichtigt werden.

Im weiteren Schritt soll die Digitalisierung der Planunterlagen erfolgen. „Die Belegungspläne werden immer noch von Hand gemacht, was sehr aufwendig ist“, so Bürgermeister Günter Riebort. Eine Digitalisierung vereinfache den Überblick. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 630,70 Euro. Beide Angebote wurden einstimmig akzeptiert.