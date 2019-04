Der 24 Kriegstoten von 1945 gedacht

Genau um 16 Uhr haben die Glocken von St. Stephanus am Ostersonntag geläutet – zur Erinnerung an die Dorfzerstörung Westerheims am 21. April 1945 vor 74 Jahren. Nach dem fünfminütigen Glockengeläut zum Gedenken an die 24 Todesopfer fand eine Andacht in der St. Stephanuskirche statt, bei der das Gebet für Frieden und Freiheit in der Welt im Vordergrund stand. Rund 60 Westerheimer Bürger waren zu der Gedenkfeier gekommen und beteten für den Frieden. Sie gedachten auch der vielen Kriegsopfer weltweit sowie der Menschen, die unter Terror, Gewalt und Verfolgung auch heute leiden müssen.

Erinnerungen an den 21. April 1945

Aloisia Tritschler, Walburga Rehm und Juliane von Nathusius erinnerten kurz an die schrecklichen Ereignisse in Westerheim am 21. April 1945, als 17 Tage vor Ende des Zweiten Weltkriegs die Menschen der Albgemeinde den Krieg hautnah zu spüren bekamen und 24 Menschen sterben mussten.

Sie gaben geistige Impulse und richteten den Appell an Politiker und die Menschheit, die Wurzeln allen Bösen und die Ursachen von Krieg und Terror zu bekämpfen. Der große Wunsch nach Frieden und Versöhnung kam auch in den Fürbittgebeten zum Ausdruck, die Dietmar Baumeister vortrug. Er selbst hatte die schlimmen Ereignisse vom April 1945 als dreijähriger Junge hautnah erlebt. Den Gedenkgottesdienst hatte federführend Kirchengemeinderätin Maria Baumann vorbereitet.

Bezug zum Osterfest

Den Fragen „Wieso Krieg?“ und „Wieso soviel Leid und Unmenschlichkeit in der Welt?“ gingen Aloisia Tritschler, Walburga Rehm und Juliane von Nathusius nach. Gerade das Osterfest mit der Auferstehung Jesu Christi aus dem Grab und dem Sieg über den Tod müsse den Menschen Trost, Zuversicht und Hoffnung für eine bessere Welt geben.

Im Vertrauen auf Gott sei viel zu erreichen. Er gebe die notwendige Kraft und Energie, sich dem Bösen in der Welt zu widersetzen. „Ostern ist auch ein Friedensfest. Der auferstandene Christus begegnete seinen Jüngern mit Worten des Friedens“, betonten die Frauen in ihren Gebeten.

Dorfkirche wird getroffen

Am 21. April 1945 brannte der alte Ortskern von Westerheim um St. Stephanus. Auch die historische Dorfkirche, die jetzt in neuem Glanz strahlt, wurde getroffen und schwer in Mitleidenschaft gezogen. Es war ein Brand katastrophalen Ausmaßes, der in den Nachmittags- und Abendstunden des 21. April den gesamten Ortskern in Schutt und Asche legte. Mehr als ein Viertel aller Wohnhäuser des Dorfes ging in Flammen auf, 24 Menschen fanden bei den Kampfhandlungen zwischen amerikanischen und deutschen Soldaten den Tod. Es war damals zu einer wilden und sinnlosen Verteidigung des Dorfes gekommen.

Die US-Streitkräfte nahmen Westerheim unter Artilleriebeschuss, besonders das Zentrum um die St. Stephanuskirche. Und gerade da hielten sich vor allem betende Frauen auf. Die Panzer umzingelten das Dorf und rückten von drei Seiten auf die Ortsmitte zu, von der Wiesensteiger, Donnstetter und Hohenstadter Straße. Die Häuser, aus denen geschossen wurde, steckten die amerikanischen Soldaten mit Phosphorgranaten sofort in Brand.

Solidarität beim Wiederaufbau

Bei der Gedenkfeier erinnerten Aloisia Tritschler, Walburga Rehm, Juliane von Nathusius und Dietmar Baumeister auch an den Mut und die Kraft der Westerheimer Bürger, die nach dem Zweiten Weltkrieg den Wiederaufbau der Gemeinde in einer großen Solidaritätsaktion starteten und dem zerstörten Westerheim einen neuen Glanz verliehen. Dies sei dank eines starken Glaubens und der Zuversicht auf den Beistand Gottes geschehen, betonten sie.

Auch beim Osterkonzert der Musikkapelle Westerheim in der Albhalle erinnerte der Vereinsvorsitzende Dietmar Ramminger kurz an die Dorfzerstörung vor 74 Jahren, als Markus Kneer zum Abschluss des Konzertabends ein Loblied auf Westerheim sang. „Wir danken für 74 Jahren Frieden in großen Teilen Europas und werden den Tag immer in Erinnerung behalten“, sagte er.