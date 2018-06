Das Regenwasser ist wohl schuld

Das Gebälk an der Nordseite des Haus des Gastes ist morsch. Schuld daran ist wohl die Feuchtigkeit von außen, die in das Holz gelangt. Worauf letztendlich die Feuchtigkeit in der Holzkonstruktion zurückzuführen ist, kann nicht gesichert und abschließend bewertet werden. Dies haben die Untersuchungen des Ingenieurbüros Karl Häberle aus Laichingen ergeben. Mit der Sanierung des Hauses des Gastes hat sich erneut der Westerheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befasst. Für die Gebäudesanierung sind, wie bereits berichtet, rund 120 000 Euro im Haushalt der Gemeinde eingesetzt.

Bauhofleiter Werner Balzen informierte das Gremium ausführlich über die weiteren Untersuchungen am Haus des Gastes hinsichtlich des faulenden Gebälks am Nordgiebel. Bei ihren Überprüfungen an dem historischen Gebäude in der Ortsmitte Westerheims ist das Ingenieurbüro Häberle zu dem Ergebnis gekommen, dass „ein bauphysikalisch ungünstiger Wandaufbau mit einer raumseitigen Dampfsperre und einer Wärmedämmung mit undichten Anschlüssen auf der Innenseite und einer nicht schlagregendichten Außenseite vorliegt.“ Zudem sei die gewählte Farbe für den Balkenanstrich nicht die beste.

Da innen wenig Feuchtigkeit festgestellt werden konnte und außen vor allem der Nordgiebel geschädigt ist, gehen Bauhofleiter Werner Balzen und Bauingenieur Karl Häberle davon aus, dass die Wassereinwirkung primär auf den Schlagregen zurückzuführen sei. Ein Austrocknen des Gebäudes sei derzeit weder von außen noch von innen möglich. Eine Sanierung sollte deshalb von außen erfolgen: Der dichte Anstrich sollte entfernt und die geschädigten Holzbalken ausgetauscht werden.

Eine zusätzliche Feuchtigkeitsbelastung von innen her sei allerdings nicht auszuschließen, heißt es abschließend in dem Gutachten. Diese könnte sich ebenfalls auf das Holzgebälk negativ auswirken. Das Ingenieurbüro rät letztendlich zu einer umfassenden Raumsanierung innen und außen und zu einer besseren bauphysikalischen Balkenkonstruktion. Doch die Fachleute wissen um den Umfang und die enormen Kosten und geben zu bedenken: „Aufgrund der Durchdringungen der Holzbalkendecke, dem erforderlichen dichten Anschluss an den Fußboden und die Holzbalkendecke sowie die Innenwände ist eine bauphysikalisch funktionierende Innensanierung sehr schwierig und nur mit hohem Aufwand umzusetzen.“

Seit der Besichtigung des Hauses des Gastes durch den Westerheimer Gemeinderat hat eine weitere Begutachtung des ortsbildprägenden Gebäudes stattgefunden: Die Oberkonservatorin des Landesamts für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Judith Breuer, und Kreisbaumeister Matthias Haumann vom Alb-Donau-Kreis haben das Gebäude genau angeschaut. Sie verlangen eine genaue Maßnahmenbeschreibung und Kartierung der Fachwerkfassaden, bevor eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung zur Sanierung des Hauses erfolgen kann.

Den Forderungen des Landesdenkmalamts wird nun die Gemeinde Westerheim nachkommen, um bei der Sanierung des Hauses des Gastes ein Stück weiter zu kommen. Mehrere Alternativen zur Sanierung hat das Gremium ins Auge gefasst, die von weiteren Gutachten abhängig sind: vom Auswechseln einzelner schadhafter Balken über den Austausch des gesamten Fachwerks bis zum Anbringen eines Sichtfachwerks vor der eigentlichen Nordwand. Je nach Variante liegen die Kostenschätzungen zwischen 36 300 Euro und 125 000 Euro.