Das ist beim Rosenmontagsumzug in Westerheim geboten

Tausende Besucher von überall her werden an diesem Montag zum Rosenmontagsumzug in Westerheim erwartet, die den farbenprächtigen Bandwurm sehen wollen. Aus rund 3500 Hästrägern in gut 100 Gruppen formiert sich der Bandwurm, der sich dann durch den Ort schlängelt. Nicht nur „Stelza hoi“ lautet da der Schlachtruf des Tages. Die Narren sind heute nicht mehr zu bremsen und vergnügen sich den ganzen Tag in den Festzelten, Vereinsheimen oder Gaststätten zu flotter Stimmungsmusik. Einige DJs legen auf und sorgen für die richtige Stimmungsmusik im Ort.

„Wir setzen auf gutes Wetter. Wir hoffen sehr, von Windböen oder gar Sturm verschont zu bleiben“, betont IGF-Boss Michael Hummel. Er und seine Mitstreiter wissen, dass sie in den vergangenen Jahren immer viel Glück mit dem Wetter bei ihren Umzügen hatten. Das soll sich in diesem Jahr fortsetzen, wenn am Nachmittag die Westerheimer Fasnet ihren Siedepunkt erreicht. „Wir hoffen auf einen unfallfreien und reibungslosen Ausklang“, ergänzt Hummel und weiß, dass bei einer derartigen Menschenansammlung immer wieder Reibereien oder gar Schlägereien unter den Besuchern möglich sind, zumal der Alkoholkonsum immer eine Rolle spielen könne.

In Bewegung setzt sich der sicherlich wieder farbenprächtige Umzug mit vielen fröhlichen und ausgelassenen Narren um 13.30 Uhr. Die IGF mit Stelzen und Garde samt ihrem Narrenschiff sowie die Kindergartenkinder und Schüler werden den Bandwurm anführen, dem dann die Hästräger aus allen Himmelsrichtungen folgen. Riesige Wagen fehlen nicht, auch der der Rekruten mit ihrem „Club House“ rollt durch den Ort. Nach dem Umzug ist dann Ramba Zamba in den Partyzelten in der Ortsmitte, den Gaststätten und Vereinsheimen angesagt. Dem Festzug voraus geht ein Zunftmeistertreffen für geladene Gäste im Schulgebäude.