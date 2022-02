Das erwartet die Narren beim Online-Bürgerball der IGF Westerheim

Schon wieder Corona, schon wieder kein Bürgerball der Interessengemeinschaft Fasnet (IGF) Westerheim in der Albhalle, stattdessen – Online-Bürgerball. Kommt einem irgendwie aus dem vergangenen Jahr bekannt vor.

Nur, dass dieses Jahr vieles anders ist als 2021. Denn während der IGF-Online-Bürgerball 2021 überwiegend aus Zusammenschnitten der Höhepunkte vergangener Jahre bestand, ist heuer alles neu, wie Maximilian Hohl von der IGF versichert: „Es sind alles neue Programmpunkte, es wird nichts Vergangenes gezeigt.“

Video geht Samstagabend online

Das Video ist bereits in weiten Teilen abgedreht und geht am Samstag um 19.59 Uhr online. Zur selben Zeit wäre auch der reguläre Bürgerball in der Albhalle gestartet, nur dass es da traditionell zwei Termine pro Jahr „in Präsenz“ gibt, freitags und samstags. „Die Mitwirkenden sind alle Mitglieder in der IGF und Laien, welche aber jedes Jahr aufs neue ein buntes Programm auf die Beine stellen“, sagt Hohl.

„Fang den Hut“ spielten die Tänzer des Männerballetts. (Foto: Steidle/Archiv)

Gruppen dürfen zeigen, was sie können

Das Online-Format ermöglicht es des Narren, das zu zeigen, was sie übers Jahr erarbeitet haben, obwohl die Straßenfasnet – schon wieder – weitgehend ausfällt.

PR-Manager und IGF-Vorstandsmitglied Maximilian Hohl erklärt: „Gruppen wie beispielsweise unsere Tanzgarden haben die vergangenen Jahre stets trainiert und konnten dann doch nicht auftreten. Das war dann enttäuschend. Umso schöner ist es, dass wir jetzt die einstudierten Tänze, Sketche, Gesänge, Bütten und vieles mehr online zeigen können und die Mitwirkenden so für ihre Anstrengungen belohnt werden.“

Noch schnell „Fäschtpakete“ bestellen

Flankierend oder ergänzend zum Online-Bürgerball bietet die IGF heuer „Fäschtpakete“ an – „Die Supersause für zu Hause“. Die Pakete enthalten Snacks, Drinks, Deko und Basteltipps und es gibt sie in verschiedenen Ausführungen: „Single-Sause“, „Kindersause“ und „Familiensause“. Bis diesen Montag, 14. Februar, kann man sie noch bestellen zum Beispiel per E-Mail an schriftfuehrer@igf-westerheim.de. Am 19. Februar können die Pakete zwischen 10 und 16 Uhr im IGF-Vereinsheim abgeholt werden.

Aber was erwartet die Zuschauenden an ihren Rechnern, Tablets oder Handys daheim beim Online-Bürgerball der IGF Westerheim?

Die Moderatorin

Zunächst: Die Moderation übernimmt in gewohnter Weise Elisa Fischer. Die Programmpunkte haben sich alle ausschließlich Mitglieder der IGF ausgedacht und aufgeführt. Zusätzlich treten die Rekruten des Jahrgangs 2001/2002 auf. Marius Fischer, der bereits den Online-Bürgerball-Film im vergangenen Jahr zusammengestellt hat, ist für die Aufnahmen in der Halle und den Gesamtschnitt zuständig, Albert Goll hat sich um die Aufnahmen der Sänger und der Bütt gekümmert.

Einen Orden gibt es dieses Jahr auch, allerdings wurde er noch nicht an die Mitglieder ausgegeben. Das Motto in diesem Jahr lautet „a’gsaid isch’s glei“ – denn unter den aktuellen Bedingungen ist es gut, einen Plan B zu haben, beziehungsweise überhaupt mal etwas zu planen, denn „abgesagt ist es dann schnell“. Das zeigen auch die beiden Seiten des Ordens.

Die Tanzgarden

Bis zum finalen Schnitt durch Marius Fischer ist die Abfolge der Programmpunkte noch nicht ganz festgezurrt. Auf jeden Fall werden die verschiedenen Garden tanzen: 14 der 15 Mädchen im Alter von 9-14 Jahren der Jugendtanzgarde sind beim Online-Auftritt zu sehen. Die Juniorentanzgarde besteht aus elf Mädels im Alter von 15-18 Jahren, zehn sind beim diesjährigen Auftritt zu sehen.

Als Barbie-Girls tauchten die Mädchen der Kinder- und Jugendgarde 2020 auf. (Foto: Steidle/Archiv)

Die IGF-Tanzgarde besteht aus 19 jungen Frauen ab 18 Jahren, von denen 17 beim Online-Auftritt zu sehen sind. Der Gardetanz wird traditionell von zwölf Gardistinnen getanzt. Die Tänzerinnen haben alle ein turbulente Saison hinter sich, in der die Trainingsform oft zwischen online und Präsenz wechselte. Aber nun freuen sie sich, endlich ihre Tänze präsentieren zu dürfen.

Büttenredner und IGF-Sänger

Fest steht auch, dass Klaus Ascher bei seiner Büttenrede die Geschehnisse des vergangenen Jahres aus Westerheim und der Welt in Reimform in die Bütt bringen.

Fester Bestandteil des Bürgerballs seit er 1975 erstmals gefeiert wurde, sind die IGF-Sänger. Sie vertonen jedes Jahr in ihren Liedern politische, weltliche, regionale und überregionale Themen. In diesem Jahr heißt es „Ein Stelza Hoi geht um die Welt“. Mit dabei sind Klaus Ascher, Joachim „Jojo“ Maier, Thomy Walter, Bernd Striebel, Andi Hummel, Steffen Oberenzer, Andy Walter, Jochen Walter und Fabian Frank.

Ein kleines Musical und ein Architekturvorschlag

Die Mädels der Tanzgarde haben für den Bürgerball ein kleines Musical geschrieben, das leider in die Zeit passt: „Covid-19 – DAS Musical“. Sie haben dafür bekannte Lieder mit neuen Texten versehen, mit denen sie Klopapierhorten, Lockdowns und immer neue Regeln amüsant aufs Korn nehmen.

Eines der großen Themen in der Westerheimer Ortspolitik ist das neue Rathaus. Zusätzlich zu den Architektenentwürfen reicht auch die IGF einen Vorschlag ein – wie wäre es mit einer „Narrenhochburg“? An dem Stück wirken mit Tobias Kramer, Maximilian Hohl, Martin Stocker und Markus Meyer. Sie werden unterstützt von Franziska Hohl.

Die Rekruten treten auf

Die Rekruten sind kein Bestandteil der IGF, aber Teil der Westerheimer Fasnet. An den Bürgerbällen treten sie in ihren Kostümen zu einem Thema auf, das bis zum Bürgerball jedoch geheim bleibt. Manchmal gibt die Hexe in der Ortsmitte einen Hinweis auf das Thema. Heuer wirkten die Zuschauer beim Hexaufstellen eher ratlos.

Bei „Cary Berry’s YouTube-Channel“ spielt Carina Gutbrod mit Unterstützung von Jelena Hummel die „Youtuberin“ Cary Berry, welche in ihrem Channel „Lifehacks“ liefert wie das Rezept für Vollkornbrot oder auch Basteltipps gibt.

Am Samstag geht es ab 19.59 Uhr los auf der Website der IGF Westerheim.