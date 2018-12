„Da zerreißt es mir das Herz“

Pfarrer Albrecht Lächele aus Böhringen lächelt. Kurze Zeit später ist er ganz ernst. Er will helfen, die Situation für Menschen in Armut erträglicher zu machen. Das macht er ehrenamtlich – als Vorsitzender des Kinderwerks Lima. „Wir sind jetzt schon seit 50 Jahren unterwegs“, erzählt Lächele. Er selbst war nicht von Anfang an dabei, erinnert sich aber noch gut daran, wie sein Interesse geweckt wurde und was seitdem sein großes Ziel ist. „Es geht darum, benachteiligten Familien, vor allem Kindern, eine Möglichkeit zum Leben zu schenken“, zeigt er auf. Das Ganze soll allerdings als Prozess gestaltet sein – hin zu einer Selbstständigkeit. Bei Lima als Ort, um Hilfe zu geben, ist es dabei im Laufe der Zeit nicht geblieben. Auch die „Schwäbische Zeitung“ möchte im Rahmen von „Helfen bringt Freude“ unterstützen.

„Ende der 1960er Jahre gab es in Heidenheim an der Brenz einen Kreis engagierter Christen“, berichtet Lächele. Lima sei damals stark von Armut betroffen gewesen. Deswegen das erste ursprüngliche Engagement dort. Schulen wurden errichtet, ein Partnerverein verankert. Weiter ging es für das Kinderwerk in Paraguay. Dort werden die so genannten Johannes-Gutenberg-Schulen betrieben.

Soziale Zentren und die Ziele

„2013 kam dann die Überlegung, wie eigentlich das ursprüngliche Ziel aussah und wo wir stehen. Klar war, dass die Lage besser geworden war“, erzählt der Pfarrer weiter. Klar sei aber auch gewesen: „Den meisten Hunger gibt es in Afrika.“ So wurde 2016 erneut „mit einer kleinen Pflanze“ begonnen – in Burundi. Auch dort wurde eine Schule gebaut. Es gründete sich eine Gruppe namens „Harvest Initiatives“. Schnell hätte diese Gruppe gemerkt, dass eine soziale Tat hinzukommen muss. Fünf soziale Zentren sind mittlerweile unter anderem entstanden, in denen es um die Grundbedürfnisse gehe: Ernährung, Gesundheit oder auch Hausbau, verbunden mit der christlichen Arbeit. „Die Schule ist für jedermann offen“, sagt Lächele, der den direkten Kontakt nicht scheut. „Wir sind relativ viel unten“, sagt er. Vor allem auch Missionsleiter Pfarrer Imanuel Kögler, der zwei Mal im Jahr alle Länder besucht – also Peru, Paraguay und Burundi. „Im Oktober war ich auch dabei“, berichtet Albrecht Lächele.

Weit entfernte Wasserstellen, die Töpferei als eines der wenigen Gewerbe, das wertvolle mitgebrachte Papier, Maisbrei und Bohnen als Schulessen, hungernde Kinder: „Da zerreißt es mir das Herz.“ Neben Verzweiflung gebe es aber auch Zuversicht und große Dankbarkeit, dass es Menschen gebe, denen eben nicht egal sei, was mit anderen Menschen passiere. Die dortigen Menschen gehören jetzt schon förmlich zu seiner Familie, erzählt der Pfarrer. „Wir sind Mitarbeiter Gottes und so unterwegs“, sagt er. Wenn er von den Reisen zurückkomme, dann „werden mache Dinge wieder zurechtgerückt. Ich komme häufig mit einem kritischen Blick zurück. Aber es ist mir immer klar, dass die Würde des Menschen gilt“. Immer wieder gebe es Überraschungen – negative sowie positive.

Seit 2008 ist Albrecht Lächele nun Vorsitzender des Kinderwerks. Der 62-Jährige denkt zurück. „Ich war in Laichingen Pfarrer und ein Kollege war damals schon in der Mission tätig.“ Jedes Jahr wurde ein Projekt gefördert. Damals sei das Peru gewesen. Schnell sei wichtig geworden, etwas zu schaffen, das nachhaltig ist und Bestand hat. Daraus erwuchs die Beziehung zum Kinderwerk. Pfarrer Imanuel Kögler habe damals angefragt, ob Lächele nicht Mitglied werden wolle. „2009 bin ich dann erstmals interkontinental geflogen“, so der Pfarrer. Das „Miteinander auf dem Weg sein“ mache sein Engagement aus. Monatlich treffe sich das deutsch-schweizerische Gremium des Kinderwerks. „Wir sind ein reines Spendenwerk“, erklärt Lächele. Kindergarten, Schulen, Personalkosten für Lehrer, Essen, Kinderspeisung: 4,2 Millionen Euro würden an Spenden umgesetzt.

Kinder lernen zusammen

Vor allem sei es auch ein Friedensprojekt: Wohlhabende Kinder zahlen ein Schulgeld, ärmere Kinder einen symbolischen Beitrag. Trotzdem werde gemeinsam gelernt – auch für das Leben. „Und das unter schwierigsten Verhältnissen. Wenn es kein Licht gibt, dann werden die Schulaufgaben im Morgengrauen erledigt“, zeigt Lächele auf. Alle zwei Jahre ist er vor Ort. „Das ist mit privatem Urlaub verbunden, aber auch die Landeskirche unterstützt“, sagt er. Seiner Kirchengemeinde sei er ebenso dankbar, weil sie ihn „entbehren“ würde und unterstütze. Seit September 2012 besetzt er die Pfarrstelle in Böhringen.

An seinem Engagement möchte er festhalten und hofft, dafür auch weitere Menschen begeistern zu können. „Es geht wirklich um die Ärmsten der Armen“, sagt Albrecht Lächele.