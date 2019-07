Westerheim (sz) - Bereits Mitte Mai hatte Christiane Herr als Chorleiterin der Westerheimer Gesangsgruppe Vox ihr letztes weltliches Konzert gegeben. Damals gab sie mit Vox ein imposantes Konzert unter dem Motto „Best of Konzert“ im Hasenheim. Am Samstag war es nun so weit, und sie gestaltete zum letzten Mal mit ihrem Chor einen Gottesdienst in der Westerheimer Christkönigskirche musikalisch.

Noch einmal hat Christiane Herr die passenden Lieder für die Eucharistiefeier herausgesucht, geprobt und erklingen lassen. Mit dabei waren nicht nur die Sängerinnen und Sänger der Gruppe Vox, sondern auch einige Mitglieder des gemischten Chores. Sie ließen es sich nicht nehmen, noch einmal unter dem Dirigat von Christiane Herr zu singen. Das verlieh den Liedern noch einmal eine besonders schöne Note.

Dank von Pfarrer Karl Enderle

Pfarrer Karl Enderle fand in seiner Predigt die passenden Worte zum Abschied und hat der Chorleiterin den ehrlich empfundenen Dank ausgesprochen. Der Vereinsvorsitzende Klaus Ascher ging in seiner Ansprache auf die vielen verschiedenen Strophen und Stilrichtungen im „Lebenslied“ von Christiane Herr ein und traf damit den Nerv der Zuhörer, als er die Arbeit von Christiane Herr in den vergangenen sechs Jahren würdigte.

Im Anschluss an den Gottesdienst fand ein Umtrunk im Hof vor der Christkönigskirche statt. Bevor viele Gottesdienstbesucher die Gelegenheit wahrnahmen, sich persönlich von der Chorleiterin zu verabschieden, erklang zunächst noch einmal ein Lied. Denn wer die Gruppe Vox kennt, der weiß, dass sie ihre Chorleiterin nicht ohne ein passendes, umgedichtetes Lied ziehen lassen. Christiane Herr hatte ihre Freude daran. Gemütlich klang der Abend aus.

Ein herzliches Dankeschön ging noch an Fabian Uhlmann für die schöne Klavierbegleitung und den Helfern für ihre tatkräftige Unterstützung beim Umtrunk.

Nach sechs Jahren der Chorarbeit bei der Gruppe Vox, die zur Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim gehört, hat Christiane Herr nun die Gesangsgruppe verlassen. Aus beruflichen Gründen gab Christiane Herr das Dirigentenamt ab, fängt sie doch im September mit einem Vollzeit-Job bei der Musikschule Ulm an. „Der Abschied ist mir sehr schwer gefallen, da ich wunderschöne Jahre bei der Gruppe Vox erlebte“, sagte die Hohenstadterin. Sie scheide mit sehr guten Erinnerungen.