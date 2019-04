Christen feiern die Auferstehung Christi vom Grab

Ostern ist das älteste und höchste Fest im christlichen Kirchenjahr. In der Osternacht zwischen Karsamstag und Ostersonntag feiern die Christen die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.

Im Gebiet der Laichinger Alb fanden zahlreiche Gottesdienste in den einzelnen Kirchengemeinden statt, die in der Regel sehr gut besucht waren. Feierliche Orgelmusik und festliche Posaunenklänge waren zu hören, Chöre sangen Jubellieder von dem Sieg der Christenheit über den Tod. Die Auferstehung von den Toten als größtes und wichtigstes Geheimnis des christlichen Glaubens wurde bei den Gottesdiensten gefeiert und in den Predigten der Pfarrer entsprechend beleuchtet.

„Jesus, der lebt, spricht das letzte Wort“

„Weil Jesus lebt, spricht er das letzte Wort in allen Angelegenheiten. Deshalb hat nicht der Tod die Macht über die Liebe“, betonte Pfarrer Michael Buck bei der Auferstehungsfeier auf dem Laichinger Friedhof, wo sich die evangelischen Christen seit vielen Jahren am Ostersonntag in aller Frühe treffen, um den Sieg über den Tod zu feiern und um der Verstorbenen zu gedenken. „Weil Christus lebt und alle Macht hat und die Schlüssel des Todes in seinen Händen hält, darum haben alle Mächtigen und Präsidenten nicht das letzte Wort, sondern allein der auferstandene Jesus Christus“, ergänzte Michael Buck und wies daraufhin, dass im Neuen Testament nichts so gut bezeugt sei wie der Tod und die Auferstehung von Jesus.

Posaunenchor Laichingen musiziert

Der Posaunenchor Laichingen begleitete unter der Leitung von Oliver Schneider bei dem morgendlichen Gottesdienst die Gemeinde bei den Osterliedern, die dann im Anschluss zum traditionellen Osterfrühstück in das evangelische Gemeindehaus eingeladen war. Die Mitarbeiter der Kinderkirche hatten dort ein leckeres Frühstücksbuffet vorbereitet. Diakon Michael Grieger begrüßte die Gäste und Patricia Class stimmte die Versammelten mit dem Kanon „Vom Aufgang der Sonne“ in den Ostersonntag ein.

Kerze mit viel Symbolgehalt

Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten bildete bei den katholischen Christen die Liturgie zur Osternacht, bei der die Osterkerze als Symbol für den auferstandenen Christus entzündet wird, die Licht in die dunkle Kirche, sprich die dunkle Welt, bringt. Hier sollen etliche Symbole den Auferstehungsglauben verdeutlichen – vom Feuer über die Wassersegnung bis zur Osterkerze. Nach dem Wortgottesdienst mit einigen Lesungen aus dem Alten Testament ertönten die seit Gründonnerstag verstummten Glocken und die Orgel wieder zum Lobgesang des Gloria. Die Osternacht ist im Kirchenjahr der Christen die „Nacht der Nächte“. Licht, Wasser, Leben und gebrochenes Brot sind die vier großen Themen der Liturgie, gefeiert von Gläubigen auf der ganzen Welt. Die Feier der Osternacht umfasst den Wortgottesdienst, die Lichtfeier, die Tauf- und die Eucharistiefeier.

„Wachssäule wird zur Feuersäule“

„Ein Funke springt über auf die Osterkerze, der wir folgen wollen. Eine prächtige Wachssäule wird zur Feuersäule in dieser heiligen Nacht“, erklärte Pfarrer Karl Enderle bei der Feier der Osternacht in Westerheim, bevor er die Osterkerzen für die Kirchengemeinden Westerheim und Ennabeuren entzündete. „Die Feuersäule wird zum Symbol für den auferstandenen Christus. Er bleibt der Gekreuzigte-Auferstandene, versehrt mit fünf Wunden, die uns heilen. Er lässt sich für uns verzehren wie eine Kerze“, erklärte Enderle und ergänzte noch: „Werden wir Feuer und Flamme für das Evangelium des ewigen Lebens. Breiten wir die Botschaft aus wie ein Lauffeuer.“

In seiner Predigt in der Osternacht nahm Pfarrer Enderle Bezug zu den Holzscheiten im Osterfeuer: „Das Holz für das Osterfeuer stammt auch aus den Holzscheiten, die wir am Karfreitag zur Kreuzverehrung abgelegt haben. Holzscheite erinnern an einen Scheiterhaufen und daran, dass unser Leben scheitern kann. Trotzdem vermag der Auferstandene die Scheiterhaufen unseres Lebens in seine Auferstehung zu verwandeln.“

Chorgemeinschaft und Kirchenchor singen

„Es ist seit Ostern eine neue Welt, in der der Tod besiegt ist“, unterstrich Pfarrer Enderle bei den Messfeiern am Ostersonntag. In der Christkönigskirche sang die Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim unter der Leitung von Christian Sturm festliche Lieder, in der Kirche Maria Königin in Laichingen verlieh der Kirchenchor unter dem Dirigat von Ruth Häberle der Feier einen besonderen musikalischen Akzent.

Der Chor sang die „Messa alla settecento“ von Wolfram Menschick. Die im klassischen Stil komponierte Messe erhielt durch das Sopran-Solo im Benedictus durch Sigrun Seiboth Mack und durch die Instrumentalbegleitung von Yasmin Oesterle, Sabrina Ritzler (Querflöte) und Margit Wiedemer (Orgel) eine besondere Aufwertung. Monika Röcker-Spenle übernahm bei dem Gottesdienst das Vor- und Nachspiel an der Orgel sowie die Begleitung des Gemeindegesangs. Als Abschluss erklang lautstark und freudenreich das Osterlied „Freut euch das Grab ist leer“.