Chor lädt zum Theaterspaß ein

Die Proben laufen seit Wochen auf Hochtouren, am Wochenende ist es dann soweit: Bei den Lichtmessfeiern der Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Januar, sind die Früchte der Vorbereitungen und der Bemühungen in der Albhalle zu genießen. Dann führt das Theaterensemble um Regisseur und Mitspieler Karl Wiedmann den lustigen Schwank „Drei Weiber und ein Gockel“ von Erich Koch gleich drei Mal auf: Am Samstag um 14 Uhr (Generalprobe) und um 20 Uhr sowie am Sonntag um 14.30 Uhr zum Nachmittagskaffee.

Der Titel des Stücks halte, was er verspricht und führe „zu lustigen Irrungen und Wirrungen“ auf dem Hof von Oma Frieda, heißt es in der Einladung der Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim, die köstliche Theaterkost und unterhaltsame Stunden dem Publikum verspricht. Ihr Debüt geben am Wochenende in dem Lustspiel Eileen Bauer und Florian Sohn, die die Chorgemeinschaft Westerheim für das Theaterspiel gewinnen konnte.

Neue talentierte Mitspieler

Eileen Bauer und Florian Sohn freuen sich auf ihren ersten Auftritt auf den Brettern, die die Welt bedeuten. „Da haben wir zweit talentierte Mitspieler in unseren Reihen, die unsere Aufführung sehr bereichern und zu uns passen. Man darf auf ihren Auftritt gespannt sein“, sagt Regisseur Karl „Charly“ Wiedmann, der seit vielen Jahren das Theaterspiel in Westerheim leitet und eine alte Tradition aufrecht erhält. Er wählt seit Jahren auch die Stücke aus und sucht nach den passenden Besetzungen.

Die anderen Darsteller sind gute Bekannte auf der Theaterbühne in Westerheim und wussten immer zu begeistern. Auf der Bühne der Albhalle stehen am Wochenende Elisabeth Walter, Anja Mayer, Thomas Rehm, Ronja Baumeister, Michaela Herr, Markus Kässer und natürlich Karl Wiedmann, der in den nächsten Tagen seinem Ensemble noch den letzten Feinschliff geben will und auf die richtigen Gesten und Grimassen achtet. Hinter der Bühne wirken Elfriede Baumeister und Elfriede Mayer tatkräftig mit. Bernhard Gaus ist als zweiter Souffleur im Einsatz.

Wirbel auf dem Bauernhof

Zum Inhalt des heiteren Stücks: Oma Frieda wohnt gemeinsam mit ihren beiden Nichten Lena und Irmi auf ihrem Bauernhof und muss sich um vieles kümmern. Vom Männervolk halten ihre beiden Nichten nicht viel. „Lieber einen Haufen Mist, als von einem Mann geküsst“, lassen die Schwestern verlauten. Auch Anton, der Knecht, hat nichts für das andere Geschlecht übrig. Er spielt lieber im Hühnerstall den Hahn, bringt auf seine eigene Art und Weise die Hühner zur Höchstleistung und brütet die Eier aus. Doch als eines Abends ein Gewitter aufzieht, ist plötzlich nichts mehr wie es vorher war. Das Gewitter ist heftig und zwingt eine Schicksalsgemeinschaft, gemeinsam die Nacht zu verbringen. Eine turbulente Nacht beginnt, die den Hof zum Wanken und Oma Frieda an den Rand des Wahnsinns bringt. Ob sie ihren Verstand zurückgewinnt und wieder zur Vernunft gelangt, das erleben die Besucher bei den drei Aufführungen in der Albhalle.

Lachtreffer sind garantiert

Köstliche Theaterkost ist also in Westerheim bei der Chorgemeinschaft Eintracht Westerheim in der Albhalle am kommenden Wochenende garantiert. Lachtreffer werden in dem witzigen und pointenreichen Stück in drei Akten nicht ausbleiben. Die Theaterproben laufen seit Wochen. „Proben, proben heißt es weiterhin in den nächsten Tagen“, erklärt Karl Wiedmann. In den nächsten Tagen ist das Ensemble um Karl Wiedmann in der Albhalle jeden Abend anzutreffen, um dem lustigen Stück den letzten und passenden Feinschliff zu geben.

Lokalkolorit aus Westerheim wird in dem Schwank nicht fehlen. Die Theaterspieler wollen wieder ihr Bestes geben und tolle Theaterkost in der Albhalle servieren, bei der die Lachmuskeln sicherlich wieder strapaziert werden. „Die Theatergruppe hat dieses Jahr einen überaus turbulenten und an Verwechslungskomik kaum zu überbietenden Schwank ausgewählt“, verrät Regisseur Karl Wiedmann. Die Laienspieler sind auch in höchster Aufregung, da dieses Stück ein Lachschlager werden wird.