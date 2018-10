„Chörle“ wird 25 Jahre alt

Das „Chörle“ aus Westerheim wird 25 Jahre alt. Das Jubiläum wird am Sonntag, 28. Oktober, um 9.30 Uhr in Donnstetten in der St. Georgskriche mit einem Festgottesdienst gefeiert. Der Gottesdienst wird vom Chörle und dem Zaininger Kirchenchor unter Leitung von Hartmut Rommel und Andreas Schmutz an der Orgel musikalisch gestaltet. Den inhaltlichen Teil des Festgottesdienstes übernimmt Pfarrerin Annedore Hohensteiner. Im Anschluss sind Gottesdienstbesucher und sonstigen Gäste zu Begegnung und zum Austausch bei Kaffee und Gebäck ins Gemeindehaus in Donnstetten eingeladen.

Gegründet wurde das Chörle 1993 von Hans Rommel als Projektchor, um den evangelischen Gottesdienst am Heiligen Abend in Westerheim zu bereichern. Es gab zu der Zeit noch kein eigenes Gemeindezentrum, die evangelischen Gottesdienste fanden im Sängerheim in Westerheim statt und sowohl die Zahl der Gottesdienstbesucher als auch die der Sänger war überschaubar. Aus dem Projektchor wurde aber bald das sogenannte „Chörle“.

Das Ensemble war damit die erste der aktiven Gruppen der evangelischen Kirchengemeinde in Westerheim. Dass auch Sänger aus Donnstetten gewonnen werden konnten, schafft darüber hinaus eine Verbindung zwischen den beiden Ortsteilen der Kirchengemeinde Donnstetten-Westerheim.

„Chörle“ – der Name war eigentlich ein Provisorium, das geblieben ist, und der noch gut passe, so Pfarrerin Hohensteiner: „Das Chörle ist kein großer Chor, aber ein guter und rühriger.“ Inzwischen proben 16 Sängerinnen und Sänger regelmäßig unter der Leitung von Hartmut Rommel und Hans Rommel und gestalten die Gottesdienste im evangelischen Gemeindezentrum in Westerheim mit.

Musikalisch braucht sich das „Chörle“ vor den großen Kirchenchören nicht zu verstecken: Neben frühbarocken Motetten und popularmusikalischen Chorstücken dürfen auch Bachchoräle im Repertoire des Chörle nicht fehlen. „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“ – einer der vom Chörle gerne vorgetragenen Sätze von Joseph Haydn bringe gut zum Ausdruck, dass „die Musik letztlich dazu dient, Gott die Ehre zu geben und mit Melodien und Harmonien von seinem Wirken zwischen Himmel und Erde Zeugnis zu geben“, sagt Pfarrerin Hohensteiner.