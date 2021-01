Unter dem Titel „Neue Ideen für eine neue Zeit“ wurde beim digitalen Landesparteitag der CDU Baden-Württemberg das Regierungsprogramm für die Landtagswahl beschlossen. Mit dabei waren laut Mitteilung auch die Landtagskandidaten Frank Glaunsinger (Reutlingen) und Manuel Hailfinger (Hechingen-Münsingen) in ihrem Wahlkampfstudio.

Im Studio trugen die beiden Kandidaten offenbar Masken und waren durch eine kleine Folienwand voneinander ein wenig getrennt.

Glaunsinger findet das Regierungsprogramm gut

Glaunsinger und Hailfinger hatten sich bereits im Vorfeld des Parteitages bei den drei digitalen Programmarenen inhaltlich zum Regierungsprogramm eingebracht. Glaunsinger sagt: „Am 14. März entscheiden die Menschen in Baden-Württemberg darüber, wer das Land in den nächsten fünf Jahren gestalten kann und darf. Mit 100 starken Ideen für Baden-Württemberg haben wir eine klare Vorstellung von morgen und gehen voran - mit Mut und frischen Ideen.“

Das Programm steht auch online

Hailfinger ergänzt: „Als CDU haben wir die besten Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit und mit Susanne Eisenmann die beste Kandidatin an der Spitze. Daher wollen wir weiterhin die Kernthemen Bildung, Sicherheit und Wirtschaft in der Landespolitik verantworten und darüber hinaus die Führung der Landesregierung in Baden-Württemberg übernehmen.“

Das komplette Regierungsprogramm der CDU Baden-Württemberg kann man im Internet nachlesen unter lpt.cdu-bw.de.