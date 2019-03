CDU-Landtagsabgeordneter Manuel Hagel besichtigt Westerheimer Kläranlage

Die vierte Reinigungsstufe der Westerheimer Kläranlage leistet voll ihre Dienste. Sie erfüllt die in sie gesetzten Erwartungen. Dies betonte Ingenieur Lukas Oswald vom Ingenieurbüro Wassermüller aus Ulm, als er dem CDU-Landtagsabgeordneten Manuel Hagel und Bürgermeister Hartmut Walz bei einem Besuch die Funktionsweise der Westerheimer Kläranlage an sich und insbesondere die der vierten Reinigungsstufe erläuterte. „So gut wie vollständig wird das Abwasser gereinigt, die Spurenstoffe werden zu 99 Prozent abgebaut“, betonte Lukas Oswald bei dem Rundgang.

Rechtzeitig zum Besuch des Landtagsabgeordneten waren die Kontroll- und Untersuchungsergebnisse des Kompetenzzentrums für Spurenstoffe Baden-Württemberg im Westerheimer Rathaus eingegangen. „Laut Landesvorgaben müssen 80 Prozent der Spurenstoffe aus dem Abwasser beseitigt werden. In Westerheim werden 99 Prozent abgebaut. Das ist ein hervorragendes Ergebnis“, erklärte Fachingenieur Oswald und präsentierte Manuel Hagel das rund 20 Seiten umfassende Untersuchungsergebnis.

Untersuchungen auf sieben Spurenstoffe hin

Auf sieben Spurenstoffe sei das Abwasser untersucht worden, Kontrollen haben etwa alle drei Jahre stattzufinden. Gespannt sei er auf das erste Untersuchungsergebnis nach Einbau der vierten Reinigungsstufe in der Westerheimer Kläranlage gewesen, ließ Oswald wissen. Und das sei mit einer Reinigungskraft mit 99 Prozent zur vollsten Zufriedenheit ausgefallen. Oswald erläuterte das Ergebnis bildlich: „Das fehlende Prozent ist, als ob man einen Würfelzucker im Bodensee finden müsste.“

Lukas Oswald ließ nochmals wissen, warum die vierte Reinigungsstufe bei der Westerheimer Kläranlage eingebaut werden musste: Eine Vielzahl an synthetischen Rückständen aus Arzneimitteln, Haushaltschemikalien und Pflegemitteln und Nahrungsergänzungsstoffen belastete das Abwasser. Mit den üblichen technischen Abwasserreinigungsverfahren können manche Stoffe nicht gezielt und oft nur in geringem Umfang entfernt werden und gelangten so in das Karstwasser der Alb und in die Umwelt. Dort werden sie nur sehr langsam beziehungsweise gar nicht abgebaut. Die Auswirkungen solcher Spurenstoffe und daraus entstehender Wechselwirkungen auf Ökosysteme seien derzeit nicht absehbar.

Aktivkohle-Verfahren gewählt

Der Westerheimer Gemeinderat habe mit dem Bau der vierten Reinigungsstufe mit dem Aktivkohle-Verfahren richtig gehandelt und die Landesvorgaben zum Schutz des Trinkwassers erfüllt, legte Oswald dar. Das so gereinigte Abwasser dürfe in den Karst der Alblandschaft eingeleitet werden. Das Verfahrensschema der Filteranlage bestehe darin, dass das Aktivgranulat in den großen Silotanks die Spurenstoffe absorbiere und somit zurückhalte. Dies funktioniert sehr gut, wie die Untersuchungsergebnisse des Kompetenzzentrums für Spurenstoffe darlegen. Das Aktivkohleverfahren habe sich bewährt. Mit 76 Kubikmeter Aktivkohlegranulat war die Aktivkohlefiltration erstmals im Juli 2016 befüllt worden. Seitdem ist die vierte Reinigungsstufe in Betrieb.

Mehrere Alternativen angedacht

Die positive Nachricht nahmen der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel und Bürgermeister Hartmut Walz erfreut zur Kenntnis. Die umfangreichen Planungen und Kosten hätten sich gelohnt. Mit mehreren Varianten habe sich der Westerheimer Gemeinderat über Jahre befasst, um den Auflagen des Wasserwirtschaftsamts nachzukommen, erinnerte Walz bei dem Rundgang am Donnerstagmittag: So sei auch daran gedacht gewesen, das Abwasser nach Laichingen zur Kläranlage zu pumpen und dort reinigen zu lassen oder etwa wie die Gemeinde Heroldstatt in die Aach oder Fils zu leiten. Doch diese Alternativen seien aus Kostengründen bald vom Tisch gewesen.

Vorreiterrolle in Westerheim

Wie Oswald darlegte, handelte es sich bei der Westerheimer Kläranlage um die erste großtechnische Anlage mit granulierter Kohle in Baden-Württemberg. Deshalb sei das öffentliche Interesse an der vierten Reinigungsstufe immer recht groß gewesen. Gemeinderäte wie Studenten interessierten sich für das Verfahren und insbesondere für das Kornkohle-Granulat, erinnerte der Fachingenieur. Die Kosten für Erweiterung und Optimierung der Westerheimer Kläranlage lagen bei rund zwei Millionen Euro. Landesförderungen von rund 77 Prozent oder 1,34 Millionen Euro erhielt die Gemeinde. „Der Zuschuss floss in die richtige Richtung. Das Geld ist für die Umwelt, das Grundwasser und die Ökosystem gut angelegt“, erklärte Hagel.

Nach der Ertüchtigung der Kläranlage und des Baus eines Retensionsbodenfilters beim Regenüberlaufbecken in der Donnstetter Straße bei Kosten von 1,13 Millionen Euro und einem Landeszuschuss von etwa 618 000 Euro werde nun der Ausbau des Regenüberlaufbeckens in der Feldstetter Straße angepackt, informierte Walz. Und auch da hoffe er auf eine gute Förderung des Landes, sagte er an Hagels Adresse. „Abwasser ist eine Pflichtaufgabe. Das Thema zu schieben, geht nicht.“ Entsprechende Weichen habe der Gemeinderat gestellt.