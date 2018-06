Bunter Pausenhof dank junger Künstler

Bunter und lebendiger sieht jetzt der Pausenhof der Schule am Sellenberg in Westerheim aus. Graue Betonwände strahlen farbenprächtig. Für die Farbenpracht haben junge Künstler gesorgt: Unter der Anleitung von Lehrerin Colette Griesinger und Künstlerin Nicole Diener griffen die Schüler zu Farbe und Pinsel und waren kreativ tätig. Schöne Muster haben die Kinder auf die düsteren Wände gepinselt, und das mit großer Begeisterung. Ihnen wie ihren beiden Betreuerinnen bereitet die Malaktion viel Spaß.

Im Rahmen der Ganztagesschule haben die acht Schüler eine Malschürze übergezogen und zum Pinsel gegriffen. Verwendet für ihr Kunstprojekt haben sie wetterfeste Naturfarben, damit Regen und Schnee diese nicht gleich zerstören. Als Vorbild für ihr Malen haben sie den österreichischen Künstler Friedensreich Hundertwasser gewählt, der knallige Farben liebt und weg von geraden und festen Linien will. Der Maler liebte Kurven und Spiralen, seine Bilder sind immer kunterbunt mit viel glänzendem Gold. Ihn ahmten die jungen Westerheimer Künstler unter der Anleitung von Colette Griesinger und Nicole Diener eifrig nach.

Angefangen, den Pinsel im Freien zu schwingen, haben die Jungen und Mädchen schon Ende des vergangenen Schuljahrs, ihre Kunstwerke konnten sie wetterbedingt allerdings nicht vollenden. Das ist jetzt der Fall und mit Elan und viel Schaffenskraft sowie bei Sonnenschein schwingen sie den Pinsel. „Uns allen macht es Riesenspaß, die Wände bemalen und verzieren zu dürfen“, sagt Colette Griesinger und Nicole Diener wie auch alle Kinder stimmen ihr bei.

Die Künstlergilde ist eine von fünf Gruppen an der Schule am Sellenberg, die im Zuge der Ganztagsschule gebildet wurde. 45 Kinder nehmen das Angebot in diesem Schuljahr an, die in fünf Gruppen klassenübergreifend betreut werden. Als Künstler, Sportler und Naturwissenschaftler werden sie das Schuljahr über aktiv, und das in einem rollierenden System nach jeweils etwa acht Wochen. Im dritten Jahr gibt es die Ganztagesschule in Westerheim, die inzwischen fest etabliert ist. Auch im vergangenen Schuljahr nutzten um die 40 Kinder die zusätzlichen Kurse.

Sport, Kunst, Experimente

Sportlehrer Harald Strasser geht mit einer Gruppe zum Turnen in die Albhalle, während Anett Hagmaier und Digna Payer mit ihren Schützlingen zum Schwimmen ins Albbad gehen. Lehrerin Sandrine Helms forscht und experimentiert mit ihrer Gruppe und erläutert naturwissenschaftliche Zusammenhänge. Andrea Wilczek und eine Kollegin basteln und werkeln mit den Kindern, holen aber auch alte Brett- und Kartenspiele hervor. Und dann gibt es noch die Gruppe um Lehrerin Colette Griesinger und Nicole Diener, die den künstlerischen Bereich abdecken und mit den Schülern in vielerlei Hinsicht kreativ tätig sind, sei es mit Ton, Holz oder Farbe.

Die Ganztagesschule in Westerheim ist freiwillig und für die teilnehmenden Schüler sogar kostenlos, lediglich der Mittagstisch muss bezahlt werden. Allerdings können sich die Kinder ihr Mittagessen auch von zuhause mitbringen und es in der Mensa, im Foyer des Neubaus, mit ihren Mitschülern essen. Anschließend gibt es extra eine Zeit zum Hausaufgaben machen, bevor es am Montag in die einzelnen Gruppen mit acht bis zehn Kindern geht. Eine Mindestzahl von 25 Kindern war seitens des Gemeinderats Bedingung für die Einführung der Ganztagesschule, was prompt eingetreten ist.

„Die Ganztagesschule ist eine große Chance, jahrgangsübergreifend zu arbeiten. Große und Kleine arbeiten zusammen, ähnlich einer Großfamilie“, erklärt Bürgermeister Hartmut Walz, der sich für ihre Einführung vor drei Jahren stark gemacht hat. Mit der Ganztagesschule und der zusätzlichen Kernzeitenbetreuung können Kinder an der Schule am Sellenberg montags, dienstags und mittwochs von 7 bis 15.30 Uhr betreut werden, mittwochs und freitags bis 14 Uhr.

Betreuung in guten Händen

Die Betreuung der Grundschüler in den Morgenstunden sowie über den Mittag hinweg liegt seit 2009 in den bewährten Händen von Anett Hagmaier und Digna Payer. „Der Reiz der Ganztagesschule ist, dass hier ganz andere Themen als im Regelschulunterricht angeboten werden“, ergänzt Bürgermeister Walz. Die Ganztagesschule mache die berufstätigen Eltern sehr flexibel, denn die Kinder seien an drei Tagen in der Woche sicher bis 15.30 Uhr beschäftigt und beaufsichtigt.