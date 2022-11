Bundesweiter Vorlesetag 2022 in der Gemeinde Westerheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der „Bundesweite Vorlesetag“ setzt jährlich ein wichtiges Zeichen für die Leseförderung, aber auch vor allem für den Spaß am Vorlesen. Auch in Westerheim wurde am Freitag, den 18. November der „Bundesweite Vorlesetag“ gefeiert.

Gemeinsam in Geschichten eintauchen, Abenteuer erleben und neue Welten kennenlernen.

Die große Bereitschaft der insgesamt 26 ehrenamtlichen Vorlesepaten/-innen ermöglichte es, im „Haus für Kinder“, Kindergarten „Arche Noach“ und in der „Schule am Sellenberg“ spannende und abwechslungsreiche Geschichten mit viel Spaß vorzulesen.

Die Gemeinde Westerheim und die Gemeindebücherei möchten sich ganz herzlich bei allen Vorleserinnen und Vorlesern bedanken, die sich für diesen besonderen Tag die Zeit genommen haben und so ihre Freude an Büchern und am Vorlesen mit den Kindern teilen konnten.