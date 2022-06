Brunnenfest steigt in Hohenstadt

Die Turn- und Tischtennisabteilung des Hohenstädter Sportvereins veranstaltet in diesem Jahr wieder das Brunnenfest am Sonntag, 26. Juni, auf dem Dorfplatz in der Ortsmitte beim Brunnen. Festbeginn ist um 11 Uhr. Wie in den Vorjahren wird es wieder ein buntes Programm geben: Vorführungen der Turngruppen, Bastelangebote, Kinderschminken, Tischtennisturnier, sowie eine Spielstraße rund um die Kastanienbäume. Auch der traditionelle Treppeleslauf wird wieder stattfinden.