Bringt das Derby eine Vorentscheidung?

Es ist angerichtet: Am Mittwoch (18.30 Uhr) kommt es zum direkten Duell um den zweiten Rang in der Fußball-Kreisliga A Alb. Dann empfängt der SV Westerheim den TSV Blaubeuren. Bei einer Niederlage hat der SVW nur noch minimale Chancen auf Rang zwei. Für den TSV Berghülen geht es gegen das nächste Spitzenteam: Zu Gast ist der TSV Bermaringen.

Entscheidende Englische Woche

Es ist vielleicht die entscheidende Englische Woche für den SV Westerheim. Nach dem Unentschieden gegen den TSV Bermaringen empfängt der SV Westerheim am Mittwoch (18.30 Uhr) den TSV Blaubeuren. „Unser Ziel war es, gegen Bermaringen und Blaubeuren vier Punkte zu holen“, sagt SVW-Abteilungsleiter Jochen Doll. „Nach dem Unentschieden haben wir es nun in eigener Hand, wieder auf Rang zwei zu stehen“, sagt Doll. Somit trennen den SVW derzeit drei Punkte vom TSV Blaubeuren, der in den vergangenen beiden Spielen wieder zu zwei Dreiern und fast schon zu alter Stärke kam. Trainer Fabian Flinspach kann nun mit seinem Team in Westerheim vielleicht schon eine kleine Vorentscheidung im Kampf um Rang zwei herausspielen.

Blaubeuren, Westerheim, Heroldstatt und Dornstadt: Die Gegner des TSV Berghülen hatten es in den vergangenen Wochen in sich, so dass auch die vergangenen beiden Niederlagen gegen Heroldstatt und Dornstadt keine Überraschung waren. Namen hier, Namen da, den Tabellenletzen aus Berghülen bringt es nicht weiter, auch wenn der Abstand zum möglichen rettenden Ufer und Drittletzten TSV Albeck nur zwei Punkte beträgt. Nun kommt das nächste Spitzenteam nach Berghülen: Zu Gast ist der Tabellenvierte vom TSV Bermaringen (Mittwoch 18.30 Uhr).

SC Heroldstatt will Serie fortsetzen

Ebenfalls am Mittwoch geht der SC Heroldstatt auf ein Neues ans Werk. Nach zwei Siegen und einem Unentschieden ist er derzeit punktgleich mit dem SV Oberelchingen und will in den nächsten Duellen weiterhin seine Serie fortsetzen. Zu Gast ist er am Mittwoch beim Tabellenvorletzten TSV Altheim/Alb.