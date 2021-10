Breitbandversorgung schreitet weiter gut voran

Für 74.000 Euro verkauft die Gemeinde Römerstein jetzt das kommunale Glasfasernetz für die Breitbandversorgung in den Gewerbegebieten „Unter Lau II“ und „Eichenried II“ an die Telekom. Das hat der Römersteiner Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung in der Böhringer Gemeindehalle mit einer Stimmenthaltung beschlossen.

Bei der Erschließung der beiden Gewebegebiete hatte die Gemeinde auf eigene Kosten Leerrohre für den Ausbau mit Glasfaser verlegten lassen. „Das geschah ganz bewusst ohne Förderung, da so die Möglichkeit besteht, das Leerrohrnetz frei vergeben zu können“, erklärte Bürgermeister Matthias Winter zum Sachstand. Damals hatte die Telekom zugesagt, die Versorgung des Gebietes zu übernehmen. Einzelne Unternehmen hatten bereits eigenwirtschaftlich Glasfaser von der Telekom in ihre Gebäude verlegen lassen. „Die Infrastruktur ist also vorhanden“, sagte Bürgermeister Winter.

Da aber die Ausbaustrategie der Telekom ins Stocken geraten ist, so dass die Glasfasererschließung nicht so schnell wie erhofft erfolgte, gab es seitens der Verwaltung alternative Überlegungen für schnellere Anschlüsse. „Für unter Lau II wäre dies die Verlegung durch Glasfaser durch die Gemeinde gewesen, für Eichenried II wurden weitreichende Gespräch mit der Netcom geführt“, erläuterte Winter. Diese wäre auch bereit, ab dem Donnstetter Umspannwerk das dortige Gewerbegebiet zu versorgen. „Beide Lösungen hätten zwar zum Ziel geführt, wären aber für die Gemeinde mit erheblichen Kosten verbunden gewesen.“

Telekom übernimmt weitere Investitionen

Darum habe die Gemeindeverwaltung auf höherer Ebene nochmals mit der Telekom verhandelt mit dem Ergebnis, dass sie für den Ausbau der Gebiete motiviert werden konnte und die bereits verlegten Leerrohre kaufen möchte. „Dies ist nicht nur ein starkes Bekenntnis zum Ausbauwillen, sondern refinanziert die Vorleistung der Gemeinde in die Glasfaserinfrastruktur“, erklärte Winter und fügte hinzu: „Noch notwendige Investitionen in Infrastruktur und Straßenbau werden von der Telekom übernommen.“

Die Verwaltung freue sich sehr, dass die neu erweiterten Gewerbegebiete mit Glasfaser bis in die Unternehmen erschlossen werden können. „Diese ist eine zeitgemäße Breitbandversorgung, die dazu beiträgt, dass Römerstein hier höchst wettbewerbsfähig ist. Zudem entspricht die nun gefundene Lösung dem Plan, den die Verwaltung von Anfang an verfolgt hatte.“