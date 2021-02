„Brauchen leistungsfähige Gemeinden im ländlichen Raum“

Ein Gespräch mit Bürgermeister Hartmut Walz stand zum Abschluss auf der Agenda des Gemeindebesuches des CDU-Landtagsabgeordneten Manuel Hagel in der vergangenen Woche in Westerheim. Zuvor war der CDU-Politiker zu Gast bei der Musikkapelle Westerheim – bei den beiden Vorsitzenden Dietmar Ramminger und Gerhard Rehm – sowie im Gasthaus Adler, wo er sich mit dem Gastwirts-Ehepaar Marianne und Bruno Kneer sowie mit Johannes und Moritz Walter unterhielt, um sich ein Bild von der aktuellen Situation in der Gastronomie sowie im Einzelhandel in der wirtschaftlich schwierigen Corona-Pandemie zu machen.

Neben den aktuellen Themen aus der Kommunalpolitik wie der Westerheimer Ortsentwicklung und dem Breitbandausbau standen im Gespräch mit Walz insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Mittelpunkt, wie einer Pressemitteilung des CDU-Ortsverbandes Westerheim zu entnehmen ist. Die Erstattung der Kita-Gebühren und Betreuungsgebühren zur finanziellen Entlastung der Elternschaft, aber auch die finanzielle Unterstützung der Kommunen wurden diskutiert.

Land fördert die Kommunen

„Leistungsfähige Gemeinden im ländlichen Raum wie Westerheim sind entscheidend für den Erfolg des ganzen Landes. Als CDU haben wir uns daher auch in der Corona-Krise für eine ausreichende Finanzierung der Kommunen stark gemacht und fast drei Milliarden Euro Unterstützungsleistungen auf die Beine gestellt. Diesen Kurs wollen wir weiter beibehalten“, erklärte Manuel Hagel. Bürgermeister Walz machte deutlich, dass die Gemeinde Westerheim stets schnell und pragmatisch auf die aktuelle Corona-Lage reagiert habe und dankte Manuel Hagel für seinen Einsatz für die Kommunen und auch für den Einzelhandel in der Region.

Walz zollt Politikern seinen Respekt

„Ich habe größten Respekt vor allen Politikern, die in Stuttgart oder in Berlin Entscheidungen treffen und sich einsetzen. Mit Manuel Hagel haben wir einen Abgeordneten im Landtag von Baden-Württemberg, der sich mit sehr viel Fleiß und Engagement intensiv für unsere Region einsetzt. Dies tut unseren Gemeinden gut. Er kennt die Themen und weiß, wo in den Dorfgemeinschaften der Schuh drückt“, sagte Walz. So wird derzeit auch das „Click-and -Collect-System“ in Westerheim angenommen, das „Abholen von Bestellungen in Geschäften.“

Bürgermeister Walz hat diese Möglichkeit selbst genutzt und als kleines Präsent für Manuel Hagel einen Blumenstrauß via „‚Click and Collect“ beim örtlichen Blumenfachgeschäft „Blumen Simone“ organisiert. „Dass wir uns als CDU innerhalb der Landesregierung mit der Ermöglichung von ‚Click and Collect‘ durchsetzen konnten, war wichtig, damit die mit den Schließungen verbundenen enormen Belastungen unsere Einzelhändler wenigstens etwas abgemildert werden können“, meinte Hagel.