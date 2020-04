Brüder genießen die Ruhe an der Burg Reußenstein – und werden jetzt angezeigt

Mit einem Auto sind zwei Brüder Donnerstagnacht in ein Naturschutzgebiet an der Burg Reußenstein gefahren. Dort genossen sie die Ruhe. Jedoch hat das Auto in dem Schutzgebiet nichts zu suchen. Daher sieht der Fahrer nun einer Anzeige entgegen.

Ein Zeuge meldete der Polizei ein Auto, das verbotenerweise in ein Naturschutzgebiet bei der Burg Reußenstein einfuhr. Gegen Mitternacht überprüften Polizisten die Örtlichkeit. Sie stellten fest, dass ein Auto die Schranke am Beginn des Fußweges zur Burgruine umfuhr.

Auf einer Rasenfläche in der Nähe der Ruine stand ein Fahrzeug. Darin saßen zwei Brüder, die die Abgeschiedenheit und Ruhe genossen.