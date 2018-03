Box-Europameister berichtet von seinem Weg zum Profi

Da staunten die rund 50 Kinder und Jugendlichen nicht schlecht, als der 2,01 Meter große Hühne dann endlich in der Westerheimer Albhalle vor ihnen stand. Mund, Ohren und Augen waren weit geöffnet, als Alexander Dimitrenko, früherer Box-Europameister und Deutschlands aktuelle Nummer eins, am Freitag von seinem nicht einfachen Leben erzählte und anschließend ein kleines Boxtraining mit den Westerheimer Kids abhielt. Weil der 35-Jährige immer hart an sich gearbeitet habe, hat er es zu etwas geschafft: „Jeder ist seines eigenes Glückes Schmied“, sagte der Schwergewichtler.

„Ich habe mich sozusagen durchs Leben geboxt“, so Dimitrenko. Auf der Krim ist er geboren und aufgewachsen. Er habe Dinge getan, die nicht richtig sind, berichtete er den Westerheimer Jung-Boxern. Freunde von ihm, die nicht wie er den Absprung geschafft hätten, würden heute wahrscheinlich immer noch im Gefängnis sitzen. Doch das Boxen habe ihn gerettet. Und jetzt will er das an die nächsten Generationen weitergeben. „Wir ernten, was wir säen“, sagte er: „Wer gute Taten sät, der wird auch gute Taten erhalten.“ Denn: „Wer Bananen sät, bekommt auch keine Melonen.“

Bei den Kids fand er damit Gehör. Sie waren beeindruckt von dem, was er ihnen erzählte und was er im Leben schon geschafft hat. So auch die beiden elfjährigen Jungs Toni und und Bastian aus Westerheim: „Man soll niemals aufgeben“, sagten sie. Doch mit dem Boxen anfangen, wollen sie vermutlich dann noch nicht. „Wenn man sich nicht verletzen würde, würde ich es vielleicht schon machen“, so Bastian.

Auch die Mädels sind begeistert

Doch auch bei den Mädels kam Dimitrenko gut an. „Sehr gut war’s“, sagte die 13-jährige Clara. Was sie mitnimmt: „Nicht aufgegeben. Es geht immer weiter.“ Das Boxen ist der Westerheimerin aber zu gefährlich. Ganz anders sieht das ihre Freundin, die 13-jährige Kim. Sie könnte sich durchaus vorstellen, mal in den Ring zu steigen. „Ich fand’s sehr gut. Wir haben viel dabei gelernt“; sagt sie: „Man muss an sich glauben. Der Geist muss stimmen.“

Auf Einladung des Ehepaars Silke und Hans-Peter Frank machte Dimitrenko auf der Durchreise von seiner derzeitigen Heimat Hamburg nach Bopfingen zu einem Selbstverteidigungskurs Halt in Westerheim. Der gebürtige Ukrainer hat Soziale Arbeit studiert und arbeitet neben seinem Dasein als Boxer noch für den internationalen Verband „Protectics“, der sich dafür einsetzt, Aggressionen mithilfe von Kampfsport in die richtige Bahn zu lenken. „Viele Menschen haben ein falsches Bild vom Boxen“, so Dimitrenko. Der Sport habe ihn zu dem gemacht, was er heute ist: eine Persönlichkeit.

Kinder sollen etwas mitnehmen

Großen Einfluss auf seiner Entwicklung habe sein erster Trainer damals gehabt. An seine Worte erinnert sich Dimitrenko noch heute. „Und jetzt hoffe ich, dass ich den Kinder in Westerheim etwas mitgeben konnte und dass sie sich später mal an meine Worte erinnern“, sagte er. Wichtig sei ihm, dass die Kinder immer an sich glauben. „Deine Eltern können dir nur den Weg zeigen. Du musst ihn aber selber gehen“, so seine Worte an die Kinder und er ermutigte sie dazu, einen ordentlichen Abschluss zu machen und weiter für die Schule und das Leben zu arbeiten.