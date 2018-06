Borkenkäfer: Was es jetzt zu beachten gilt

Timo Allgaier ist Förster in Merklingen, Nellingen und Westerheim, betreut insgesamt 1500 Hektar Wald. Momentan ist Allgaier besonders wachsam: Es geht um den Borkenkäfer. Während viele Menschen in den vergangenen Tagen hinsichtlich des vielen Regens stöhnten, begrüßt Allgaier diese Niederschläge. „Ich bin momentan mit den Niederschlägen gut zufrieden. Dem Wald tut das gut“, sagt er.

Die Wurzeln der Bäume werden gut mit Wasser versorgt und der Boden durchfeuchtet. „Diese Witterung ist für die Widerstandskraft der Fichte günstig und auch notwendig“, meint Allgaier. Vor allem sei dies nach dem so trockenen Frühjahr wichtig. Der Förster erklärt auch den Grund für seine Freude: „Die Bäume können nur Harz produzieren, wenn sie ausreichend Wasser haben“. Dieses wiederum werde benötigt, um dem Borkenkäfer entgegenzusetzen. „Die gesunde Fichte erstickt den Käfer durch Harz“, zeigt Timo Allgaier auf. Sonst sind die Bäume anfällig.

Bei viel Trockenheit heißt das wiederum: Die Bäume haben bei Trocken-Phasen keine Abwehrmöglichkeiten. Dann verbreitet sich der Borkenkäfer schnell. Hinzu komme der so genannte Trockenstress.

Bei allem Regen sei aber auch wichtig, dass es keine Extreme beim Wetter gebe. „Gerade bei Sturmbrüchen ist mit dem Borkenkäfer zu rechnen. Bei den Fichten sind es die Gipfelbrüche“, berichtet der Förster.

In der nächsten Zeit finde wieder die Ausflugsphase der Borkenkäfer statt. Obwohl das Wetter momentan eher für die Bäume günstig ist, um dem Käfer entgegenzusetzen und sich zu schützen, ist Allgaier sehr wachsam. Immer wieder wird im Wald geschaut und kontrolliert.

Falls ein Baum vom Borkenkäfer befallen ist, gilt es, zu handeln. Das Material muss aus dem Wald raus. Die Bäume werden abgefahren. In Nellingen gibt es einen Sammelplatz. Dieser darf von den Mitgliedern der Forstbetriebsgemeinschaft genutzt werden. Dorthin werden die befallenen Stämme gebracht. Wichtig sei eine gewisse Entfernung, denn der Käfer könne wieder zurückfliegen.

„Früher wurde gesagt, dass eine Entfernung von 500 Metern ausreicht“, so Timo Allgaier. Doch nach Untersuchungen und den entsprechenden Erfahrungen aus der Praxis plädiere man heute eher zu einem Kilometer Entfernung. Das sei in Nellingen zwar nicht gegeben, dennoch „sind wir mit dem Platz bisher gut zurecht gekommen“, sagt der Förster. Nicht nur die Entfernung spielte eine Rolle, sondern auch die Windverhältnisse. In der Region gebe es hauptsächlich Westwind. Also sei es clever, den Sammelplatz östlich zu legen. „Der Käfer fliegt letztlich nämlich mit dem Wind“, erklärt Allgaier und betont noch einmal: „Wir Forstleute sind über den Regen wirklich glücklich.“