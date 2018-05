Blaubeuren sichert seinen Vorsprung ab

Der TSV Blaubeuren hat den Angriff des SV Westerheim auf den zweiten Rang in der Fußball-Kreisliga A Alb abgewehrt. Am Donnerstag trennten sich beide Teams in Westerheim mit einem 2:2-Unentschieden. Der TSV Berghülen vergeigte die erste Halbzeit gegen den TSV Bermaringen und verlor am Ende mit 2:5. Heroldstatt kam zu einem Punkt in Altheim. Die restlichen Nachholspiele der Kreisliga A Alb werden am Donnerstag ausgetragen.

SV Westerheim - TSV Blaubeuren 2:2 (1:1). Die Partie hatte alles, was ein Spitzenspiel braucht, um für mächtig Unterhaltung zu sorgen. Ungespitzt ging es auch gleich los: Lukas Fähndrich nutzte eine Unstimmigkeit der TSV-Hintermannschaft bereits nach einer Minute zum 1:0. Nur zehn Minuten später klingelte es erneut, diesmal im Kasten der Westerheimer: Erdem Aksoy traf per Foulelfmeter zum 1:1. Der Rest der ersten Halbzeit gehörte aber den Hausherren, die bis zum Halbzeitpfiff eine Führung verdient gehabt hätten. Um dem entgegen zu wirken, stellte Blaubeuren nach der Pause um und sorgte mit hohem Pressing immer wieder für Probleme beim Gastgeber. Als Belohnung traf Max Deißler zum 1:2 (76.). Doch Westerheim konnte nochmals alle Kräfte mobilisieren und glich durch Stephan Sonnentag zum letztendlich leistungsgerechten 2:2 aus (84.).

TSV Altheim/Alb - SC Heroldstatt 1:1 (0:1). Beide Teams erlebten in den 90 Minuten ein Wechselbad der Gefühle. Der SC Heroldstatt nutzte den ersten Altheimer Patzer bereits nach zwei Minuten aus, als Dennis Schmid zum 0:1 traf. Altheim war fortan nur damit beschäftigt, die Partie nicht vorzeitig abgeben zu müssen und hatte damit auch Erfolg. Wie vom Pferd getreten, kamen die Hausherren dann aus der Kabine und hätten den Chancen nach gezählt die Partie komplett drehen müssen. Am Ende reichte es nur zum 1:1 durch Cem Staiger (75.). Altheim marschierte weiter, die beste Möglichkeit in der Schlussphase hatte dann aber wieder der Gast. Bei einem Alleingang versagten am Ende aber auch bei diesem die Nerven (88.).

TSV Berghülen - TSV Bermaringen 2:5 (1:5). Der Gast aus Bermaringen überrannte die Hausherren vor der Halbzeit förmlich, bekam aber auch immer wieder Gastgeschenke zugesteckt, die zu den Treffern führten. Fünf an der Zahl waren es für den Gast vor der Pause: Simmank (2.), ein Eigentor (8.) und Alexander Peter mit einem Dreierpack (10./29./35.) ließen den Gast jubeln. Manuel Scheck verkürzte per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:3 (13.). Nach der Pause schafften es die Hausherren zumindest, die Niederlage nicht ausarten zu lassen. Daniel Dick verkürzte nochmals auf 2:5 (58.).