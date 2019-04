Bischof segnet Biker

Bei der 28. Motorrad-Wallfahrt nach Ave Maria in Deggingen haben Pater Flavian und Weihbischof Thomas Maria Renz einen bewegenden Gottesdienst gestaltet. Es gibt auch Tränen der Rührung am Samstag.

Noch im vergangenen Jahr war über der Motorrad-Wallfahrt nach Ave Maria oberhalb von Deggingen ein Schatten gelegen: Viele fragten sich, wie es nach dem Wegzug der Kapuziner-Mönche im Oktober 2018 weitergeht mit der Veranstaltung, bei der sich hunderte Biker für die anstehende Motorradsaison segnen lassen. Die Organisatoren um Melanie Korunn hatten gehofft und dafür gekämpft, dass die Wallfahrt eine Zukunft hat – und freuen sich umso mehr, dass dies der Fall zu sein scheint.

So säumten auch heuer Schaulustige die Straßen, als die Motorradfahrer den gemeinsamen Korso von Ave Maria nach Wiesensteig, Hohenstadt, Drackenstein und wieder zurück nach Deggingen unternahmen. Benzingeruch lag in der Luft, die Motoren dröhnten. Mit etwa 250 Bikern waren es dieses Jahr wetterbedingt zwar nicht ganz so viele Teilnehmer; doch die Motorradfahrer hatten Glück: Es blieb einigermaßen trocken. „Bei den Wettervorhersagen dachte ich morgens noch, wir stehen alleine da“, sagte Melanie Korunn. „Von daher können wir mit 250 Teilnehmern zufrieden sein.“

Alle Sitzplätze belegt

Nach der Rückkehr vom Korso füllte sich die Kirche, und „Biker-Vater“ Flavian und Weihbischof Thomas Maria Renz gestalteten einen bewegenden Gottesdienst – auch dank der Gitarrengruppe Gosbach, die mit ihren Liedern wie „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ oder „Hymn (Valley’s deep and the mountains so high)” begeisterte. Die Kirche war voll; viele mussten mit einem Stehplatz Vorlieb nehmen. Die Biker seien aus der ganzen Region gekommen, um Gott zu danken für die Freude am Fahren, aber auch, um seinen Schutz zu erbitten, sagte Weihbischof Renz. „Es ist schön, dass wir die Wallfahrt dieses Jahr gerade in der Osterwoche begehen“, freute er sich.

Auch Pater Flavian, der seit dem Wegzug der Kapuziner bei den Barmherzigen Schwestern in Bad Ditzenbach lebt, war die Freude anzusehen: „Ich bin so glücklich, wenn ich die volle Kirche sehe“, sagte er. „Diese Menschen wissen, dass sie das Schicksal nicht herausfordern, sondern sich dem Schutz Gottes anvertrauen sollen.“ Ihn begeistert, dass die Biker Ave Maria „so lieb gewonnen haben“, ergänzte er. „Für mich, der 26 Jahre hier sein durfte und jetzt in der Nähe bleiben darf, ist das eine große Freude.“

„Wir stehen alle in den Startlöchern und können es kaum erwarten“, fasste Melanie Korunn die Vorfreude der Biker auf die Motorradsaison zusammen. Was bleibt, sei das gemeinsam Erlebte, es seien die gemeinsamen Stunden auf dem Motorrad und das Wissen, dass Gott einen begleitet, betonte sie. Die Gottesdienst-Besucher beteten und sangen zusammen, hielten sich beim „Vater unser“ an den Händen und bildeten so eine Gebetskette. Sie baten für ihren Schutz und gedachten der Verstorbenen. Nach dem Segen erhoben sich die Besucher am Ende des Gottesdienstes von den Bänken und applaudierten langanhaltend.

Auf dem Ave-Parkplatz segneten anschließend Pater Flavian und Weihbischof Renz die Motorräder und Biker. Die beiden Geistlichen waren gefragte Männer: Es gab Selfies und Umarmungen, und auch so manche Träne der Rührung wurde vergossen.