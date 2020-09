Bill Schulz puzzelt weiter um seine Westerheimer Verwandtschaft

William „Bill“ Schulz wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika geboren und ist dort auch aufgewachsen. Seine Vorfahren aber stammen von der Schwäbischen Alb, genauer aus Westerheim. Da ist sich der pensionierte Architekt sicher. Inzwischen lebt er der Liebe wegen am Niederrhein in Krefeld. Vor einigen Wochen hatte er von dort aus Westerheim besucht, um mehr über seine Ahnen zu erfahren. Auch die SZ half bei Bills Suche nach den Puzzleteilen der Schulz’schen Familiengeschichte. Im Interview mit SZ-Redakteur Christoph Schneider spricht Bill über die Früchte seines Westerheimbesuchs.

Bill, Sie waren im August in Westerheim, sind mit einem Motorroller an- und wieder abgereist. Wie geht es Ihnen jetzt?

Ich bin wohlbehalten zurück in Krefeld. Aber ich hatte eine sehr interessante Zeit in Westerheim.

Was hat diese Zeit so interessant gemacht?

Nun, im Gemeindeblatt wurde ja bereits angekündigt, dass ich nach Westerheim komme, um nach meinen Ahnen zu forschen. So waren bereits einige Kontakte entstanden. Dann haben wir beide miteinander gesprochen, es stand in der Zeitung und weitere Menschen nahmen Kontakt zu mir auf.

Wer war das?

Zuerst hat sich Helene Eisele gemeldet, dann Martin Baumeister und dann auch noch Helga Schulz. Wir sind alle ungefähr im gleichen Alter, wurden in den 1950er- oder 1960er-Jahren geboren. Wir alle teilen das Interesse der Ahnenforschung. Und unsere Erkenntnisse und Thesen miteinander zu teilen, war wirklich hilfreich. Helene Eisele hatte mich im Auftrag ihres 96jährigen Vaters Georg Wiedmann kontaktiert, dessen Mutter eine geborene Schulz war. Er ist wohl der älteste Einwohner in Westerheim. Mein Zusammensein mit diesem freundlichen, hellwachen und sehr interessierten Mann und seinen Kindern Helene und Josef war ein großes Vergnügen.

Sie haben also alle Ihre Vorfahren anhand der Quellen gefunden?

Nein. Zu einer wirklich finalen Erkenntnis sind wir bisher noch nicht gelangt. Aber das ist auch nicht schlimm, denn das ist ja auch irgendwie der Kern des ganzen Projekts.

Welchen Problemen sehen Sie sich gegenüber?

Wenn man sich die Stammbäume der Familien ansieht, ist es sehr wichtig, nicht nur die Namen der Personen abzugleichen, sondern auch ihre Geburtsdaten.

Aber warum?

Die Vornamen der Menschen wiederholen sich durch die Generationen. Man war damals einfach nicht wirklich kreativ mit den Vornamen. Deswegen ist das Geburtsdatum des einen Josef Schulz aus Westerheim so wichtig, um ihn in den Chroniken von einem anderen Josef Schulz unterscheiden zu können.

Auf welche Quellen greifen Sie zurück?

Das war eine weitere große Überraschung während meines Besuchs in Westerheim, der Beitrag eines gewissen Karl-Josef Rehm. Wir haben uns nie persönlich getroffen. Aber er hinterließ im Hotel eine ganze Menge Dokumente für mich. Sie haben sich als äußerst hilfreich für mich erwiesen.

Was sind das für Dokumente?

Es sind Ausdrucke von Teilen der Website des baden-württembergischen Landesarchivs über Auswanderer. Sie liefern weitere Puzzleteile, indem sie beispielsweise dokumentieren, dass ein Timoteus und ein Matthias Schulz im 19. Jahrhundert Westerheim in Richtung Amerika verlassen haben.

Das waren also Ihre Vorfahren?

Schwierig zu sagen. Denn Matthias reiste bereits 1857 aus, Timoteus erst im Jahr 1867. Das deckt sich nicht wirklich mit meinen Dokumenten, denen zufolge ein Timoteus Schulz erst im Jahr 1873 in Amerika ankam. Wenn es dieselbe Person war, was hat Timoteus in den sechs Jahren zwischen Ausreise und Einreise gemacht? Und warum geht er erst zehn Jahre nach Matthias? Es könnte durchaus Erklärungsansätze für solche Diskrepanzen geben.

Welche denn?

Eine These wäre, dass ein Familienmitglied, zum Beispiel Matthias, ab den 1850er-Jahren die Lage in den Vereinigten Staaten auskundschaftete und erst einige Jahre später Teile der Familie nachholte. Immerhin war das Reisen damals beschwerlich und auch anstrengend über den Atlantik. Aber es ist eben ein Puzzle.

Welche Schritte werden Sie nun unternehmen?

Es gibt Museen, die sich mit den Auswanderern beschäftigen. Ich wusste bisher von einem in Bremerhaven und Martin Baumeister wies mich auf ein weiteres Auswanderermuseum in Hamburg hin. Ich halte es derzeit für wahrscheinlicher, dass ich in Bremerhaven Informationen über meine Vorfahren finde. Dort hat man sich eher auf das 19. Jahrhundert spezialisiert. Deswegen planen meine Partnerin Susanne und ich im Oktober eine Reise in den Norden, wo ich dann auch im Archiv stöbern werde.

Könnten Sie nicht auch online recherchieren?

Das geht schon, aber es macht mehr Spaß, wenn ich persönlich da bin. Zudem gibt es dort viele interessante Ausstellungsstücke.

Wie geht es jetzt weiter mit Ihnen und Westerheim?

Oh, ich werde sicherlich wiederkommen. In diesem kleinen Ort finden sich immer noch viele Namen aus alter Zeit wie Kneer, Baumeister, Rehm, Wiedmann oder eben Schulz. Ich habe dort einige wundervolle Menschen getroffen, die ich wiedersehen möchte. Und ich habe immer noch nicht den hieb- und stichfesten Beweis zur Verbindung meiner Familie mit dem legendären Westerheimer Bürgermeister Schulz gefunden. Aber daran arbeiten wir.