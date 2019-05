Betrunken Auto gefahren und Unfall gebaut

Betrunken ist ein 21-Jähriger auf der A8 Auto gefahren und hat einen Unfall verursacht. Am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.55 Uhr befuhr der 21-jähriger Polo-Fahrer die Bundesautobahn A8 in Richtung Ulm. Am Aichelberg fuhr er vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinträchtigung auf einen vor ihm fahrenden Lkw mit Anhänger auf. Am Auto entstand hierbei Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. An dem Lkw-Anhänger betrug der Sachschaden etwa 4000 Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Polo-Fahrer. Ein Alkoholtest ergab rund 1,5 Promille, weshalb bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein einbehalten wurde. Er sieht nun einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen.