Besondere Familienwanderung: Mit 15 Alpakas im Tiefental

Eine besondere Familienwanderung ist bei Ortsgruppe Westerheim im Schwäbischen Albverein am Sonntag angestanden: Die gut gelaunte Gruppe bestehend aus 13 Erwachsenen und elf Kindern begab sich gemeinsam mit etwa 15 Alpakas auf eine zweistündige Tour rund um den Heimathof der Tiere in Sontheim.

Manch jüngerer wie älterer Wanderer war anfänglich noch etwas skeptisch angesichts des bevorstehenden Abenteuers, aber schon nach kurzer Zeit bewahrheitete sich, was Züchter Andreas Kuhn den Gästen versprochen hatte: „Wir gewöhnten uns an den Umgang mit den schönen Tieren und sie sich an uns sehr schnell.“ Diese Aussage traf ein, so dass eine „außergewöhnliche Wanderung“ durch das schöne Tiefental in Heroldstatt zum Vergnügen wurde. Zahlreiche Infos über die Lebensweise und die vielen positiven Eigenschaften der ursprünglich nur wegen ihrer Wolle („Vlies der Götter“) gezüchteten Alpakas erhielten die Wanderer aus Westerheim vom fachkundigen Führer und Begleiter.

Kleine und große Wanderer freuten sich an der Gesellschaft der sanftmütigen Kamelart – und vergaßen ganz, sich über die zurückgelegte Wanderstrecke Gedanken zu machen. Wieder auf dem Alpakahof angekommen, wurde gegrillt, das schöne Gelände erkundet und natürlich immer wieder die Alpakas in ihrem Gehege besucht und gestreichelt.