Bergwacht rettet verletzten Waldarbeiter

Die Bergwacht Geislingen-Wiesensteig hat am Samstagabend einen schwerverletzter Waldarbeiter bei Wiesensteig geborgen. Der Forstunfall sorgte für einen Großeinsatz verschiedener Rettungskräfte.

Ein 20-jähriger Forstarbeiter war während seiner Arbeit gegen 18 Uhr in einem steilen Waldstück bei der Papiermühle nahe Wiesensteig gestürzt und hatte sich dabei eine schwere Beinverletzung zugezogen. Da die integrierte Leitstelle Göppingen von einem akut lebensbedrohlichen Notfall im abgelegenen Gelände ausgehen musste, alarmierte sie die Bergwachten Geislingen-Wiesensteig und Göppingen, die Feuerwehr Wiesensteig, einen Rettungswagen aus Merklingen und zusätzlich einen Helfer vor Ort. Um schnellstmöglich auch einen Notarzt zum Einsatzort zubringen zu können, wurde außerdem ein Rettungshubschrauber aus Ulm angefordert.

Bei der medizinischen Versorgung des Verunglückten im steilen Gelände arbeiteten Bergwacht, Rettungsdienst und die Hubschrauberbesatzung Hand in Hand. Um den Mann vom Hang zu bergen, setzte die Bergwacht eine durch Seile gesicherte Gebirgstrage ein. Die Feuerwehr unterstützte die Bergretter dabei und leuchtete Unfallstelle und Rettungsweg aus.

Das Gelände, die Nacht und niedrige Temperaturen erschweren die Rettung

Nachdem man den Mann aus dem Hang geborgen hatte, wurde er in zunächst in dem Merklinger Rettungswagen medizinisch weiter versorgt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der junge Mann dann aber mit dem Hubschrauber in eine Ulmer Klinik geflogen.

Erschwert wurde der Einsatz durch die Dunkelheit und Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften sei laut einer Mitteilung der Bergwacht Geislingen-Wiesensteig über alle Organisations- und Landkreisgrenzen hinweg besonders reibungslos und professionell verlaufen, sodass dem Patienten auch unter schwierigen Umständen die bestmögliche Versorgung gewährleistet werden konnte.

Aufseiten der Bergwacht waren acht Retterinnen und Retter mit drei Fahrzeugen drei Stunden lang im Einsatz.