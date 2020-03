Beim SV Westerheim ist zum dritten Mal eingebrochen worden

Ein Kuriosum vom Montag: Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis hat sich verringert. Allerdings steckt dahinter lediglich ein Versehen des Landratsamtes, wie Sprecher Franz Hirth am Montag einräumte.

Nachdem am Sonntag von 50 Infizierten die Rede war, lautete die Mitteilung am Montagnachmittag: „Wir haben im Moment 46 bestätigte Fälle.“ Am Sonntag hätten sich „im Eifer des Gefechts ein paar noch nicht bestätigte Fälle eingeschlichen“, so Hirth.