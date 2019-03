Beim Rangieren zwei Autos beschädigt

Beim Rangieren hat ein Autofahrer zwei Autos beschädigt, so die Polizeidirektion Ulm. Am Samstag gegen 1.45 Uhr hatte ein bislang unbekannter Autofahrer Schwierigkeiten beim Ausparken. Beim Rückwärtsfahren auf einem Gaststättenparkplatz drückte er einen anderen Auto gegen eine Betonmauer. Der Fahrer versuchte weiter sein Glück und beschädigte dabei noch einen zweiten geparkten PKW. Das Fahrverhalten ist verwunderlich, zumal ein Beifahrer im Auto saß. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch trotz der Ansprache von Zeugen fort. Er fuhr auf der Hauptstraße ich Richtung Wiesensteig und Autobahn. Der dunkelblaue Geländewagen hatte eine Esslinger Zulassung. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Die Unfallermittlungen werden beim Polizeirevier Geislingen (Telefon 07331/ 93270) geführt. Die Beamten suchen Zeugen, die weitere Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Zum Hintergrund noch: Am Freitag ist in Hohenstadt der große Fasnetsumzug gefeiert worden und am Freitagabend war Remmi Demmi zur Fanset im Ort angesagt. Viele Narren hielten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Hohenstadt auf. Ob der Unfall und die Fahrerflucht etwas mit der Fasnet zu tun haben, sei dahin gestellt.