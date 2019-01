Beim Jugendgottesdienst in Westerheim geht es um Lichtblicke

„Gott ermutigt und verhilft uns zu Lichtblicken.“ Dies betonte Pater Alfred Tönnis, als er am Samstagabend mit zahlreichen Jugendlichen und Besuchern erstmals in der Westerheimer Christkönigskirche einen Gottesdienst feierte. Er sei gerne auf die Alb gekommen und es sei schön, die Westerheimer und die anderen Besucher von Gesicht zu Gesicht zu begegnen und kennenzulernen und nicht nur über die neuen Medien, meinte Pater Tönnis, der vor allem über den „Radio 7- Kirchentalk“ bekannt ist. Unter dem Thema „Lichtblick?!“ stand der Jugendgottesdienst, zu dem die Band Spirit mit zahlreichen Liedern einen festlichen Akzent setzte.

Teil im Kirchenjahr in Westerheim

Die Jugendgottesdienste haben bei der katholischen Kirchengemeinde Westerheim eine lange Tradition und hohen Stellenwert und sie sind immer gut besucht. Dies war auch am Samstagabend in der Christkönigskirche der Fall, als der Pater von der missionarischen Ordensgemeinschaft der Oblaten die Messe zelebrierte und predigte. Jedem Menschen, auch solchen mit Fehlern und Schwächen, komme Gott mit Liebe entgegen, schenke Licht und mache die Herzen hell, erklärte Alfred Tönnis eingangs und legte dann auch in Gesprächen mit Gottesdienstbesuchern das Lukas-Evangelium von der Begegnung des Zöllners Zachäus mit Jesus Christus in Jericho aus. Und da durfte Ministrant Paul Baumeister in die Rolle des Zachäus schlüpfen.

Über den Zöllner Zachäus

Pater Tönnis sprach von einer interessanten Szenerie und einem interessanten Gespräch zwischen dem Zöllner und Jesus Christus mit Lichtblicken für eine erhellende Botschaft. Er ermunterte die jungen Menschen, wie der Zöllner Zachäus neugierig und offen für Neues und die Mitmenschen zu sein, erst dann werde Begegnung möglich. Meist positiv überrascht sei der Einzelne bei der ersten Begegnung, die zur Aufnahme von Fremden führe könne. Gastfreundschaft und ein offenes Ohr sollte man dem Fremden schenken und ihn diskret und freundlich aufnehmen und behandeln. Das seien die Schritte zu Freundschaften: So sei es auch dem Zöllner Zachäus bei der Begegnung mit Jesus Christus ergangen, mit Erfolg: „Jesus Christus nimmt an, was wir bieten, er spricht uns seine sein Heil fest zu.“ Christus sei zu einem „Riesenlichtblick für die Menschheit“ geworden, er sei als „großer Lichtblick in die Welt gekommen“, fasste Pater Alfred Tönnis zusammen.

Bands Spirit musiziert und singt

Um die zehn Jugendlichen haben den Gottesdienst am Samstag in der Christkönigskirche organisiert: Für die Technik und die anschließende Afterparty waren Cornelius Rehm und Jonas Kneer zuständig. Die restliche Organisation mit Planung teilten sich Justus von Nathusius, Lukas Tritschler, Klara Baumeister, Tamara Riek, Lara Rauschmaier und Marie Blaha. Die Fäden liefen bei Laura Bäumler und Sophia Baumeister zusammen. Der Band Spirit, die schon öfters Gottesdienst und kirchliche Veranstaltungen musikalisch umrahmt hat, gehörten Sophia Baumeister, Marianka Rehm und Philippa von Nathusius (Gesang) sowie Moritz Tritschler (Schlagzeug), Josef Baumeister (Keyboard), Justus von Nathusius (Bass) und Patrick Unsöld (E-Gitarre) an.

„Feuerwerk“ zur Begrüßung

Sophia und Anna Baumeister begrüßten die Gäste mit dem Lied „Feuerwerk“, das passend für den Jugendgottesdienst umgeschrieben wurde, in dem sie Pater Tönnis willkommen hießen, der seit Mai 2014 eine Flüchtlingsunterkunft im Kloster Oggelsbeuren leitet, wo er mit seiner Klostergemeinschaft und überwiegend muslimischen Flüchtlingen lebt. Laura Bäumler bedankte sich abschließend bei Pater Tönnis für sein Kommen und Jonas Kneer überreichte dem Gast als Dankeschön einen Geschenkkorb mit allerlei Produkten aus der Region.

Das Gespräch mit den Jugendlichen

Der als „Flüchtingspater“ bekannt gewordene Alfred Tönnis ließ am Ende des Gottesdienstes noch wissen, dass er in Syrien und vor allem in Damaskus viele Menschen in Not kennen gelernt habe. Rund acht Prozent der syrischen Bevölkerung seien Christen, in deren Augen er trotz des Krieges, Elends und Terrors oft ein Leuchten entdeckte. Sie seien wahre Lichtblicke in einer oft dunklen Welt.

Bei Punsch oder Glühwein in der Hand und netten wie lustigen Gesprächen war die Kälte bei der Afterparty im Hof vor der Christkönigskirche nicht spürbar. In den Gesprächsrunden war auch Pater Alfred Tönnis zu finden, der den Gedankenaustausch mit den jungen Menschen gerne suchte.