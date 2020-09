Beim Filmdreh ist der Sensenmann als Statist dabei

Der Wiesensteiger Sensenlehrer Heinz Wiedmann ist als Statist in der ARD-Serie „Oktoberfest 1900“ zu sehen, die am heutigen Dienstag im Ersten startet.

Zwei Tage im Sommer vergangenen Jahres wird Heinz Wiedmann aus Wiesensteig sicherlich nicht so schnell vergessen: den Besuch eines großen Kostüm- und Kleiderlagers in den Bavaria-Filmstudios in München sowie den Drehtag inmitten eines Getreidefeldes beim bayerischen Landshut. Der 60-Jährige war Statist bei den Dreharbeiten für die historische ARD-Serie „Oktoberfest 1900“, die ab dem heutigen Dienstag in drei Doppelfolgen jeweils um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen ist.

Der Wiesensteiger gibt Sensen-Kurse

Zu dem Filmprojekt kam Wiedmann über seine große Leidenschaft: das Sensen. Der Wiesensteiger gibt als Sensenlehrer Kurse im Taubertal, Ostalbkreis und in Bayern. Sein Sensenlehrer-Kollege Thomas Isermann aus Wolfratshausen, der auch sein deutscher Prüfer bei der Sensenlehrer-Ausbildung war, sprach ihn auf das Filmprojekt an.

„Thomas Isermann war bereits in einem Verzeichnis der Filmleute als Sensenmann und hat schon an mehreren kleineren Filmprojekten mitgewirkt“, erzählt Wiedmann. Der Regieassistent, der die Statisten und Nebendarsteller aussuchte, war auf Thomas Isermann zugekommen; dieser wiederum fragte bei den anderen Sensenlehrern an. Für Heinz Wiedmann war schnell klar: Eine solche Chance lässt er sich nicht entgehen. Und so kam es, dass er zusammen mit weiteren etwa zehn Mitgliedern der Sensenvereine Deutschland und Österreich an den Dreharbeiten mitwirkte.

Statisten werden aufwändig ausgestattet

Doch bevor es für die Statisten als Lohnmäher zum Sensen auf das Getreidefeld ging, mussten sie zunächst passend eingekleidet werden – schließlich konnten sie in einem Film, der im Jahr 1900 spielt, nicht in ihrer Arbeitskleidung von heute auftauchen. In den Bavaria-Filmstudios „haben sie mir eine wilde Tracht verpasst“, erinnert sich Wiedmann schmunzelnd.

„Ich war sowas von beeindruckt von der riesigen Halle, die voll war mit historischen Kleidern, Schuhen, Hüten, Gürteln – alles wurde nur für diese Serie besorgt.“ Heinz Wiedmann trug schließlich einen Strohhut und schwarze Arbeitsschuhe sowie eine verschlissene Anzugshose, ein Hemd, eine Weste und eine ausgeblichene Jacke. Seine Brille durfte er während des Drehs nicht tragen. Auch glattrasiert sollte er am Drehtag nicht erscheinen, so lautete die Vorgabe. „Ich hatte mir extra einen Schnurrbart wachsen lassen“, erzählt er.

Friseurbesuche und Rasieren verboten

Mehrere Wochen zuvor durften die Statisten nicht zum Friseur gehen. „Zum Drehtag sind wir alle mit gewaschenen Haaren gekommen“, erinnert er sich. „Da haben sie uns eine Hand voll Fett in die Haare geschmiert. Ich habe ausgesehen, als hätte ich schon einen halben Tag gesenst.“ Auch die Hände sollten nach Arbeit aussehen: Deshalb wurden sie mit „Dreck aus der Tube“, wie Wiedmann sagt, präpariert.

An einem heißen Sommertag mit mehr als 30 Grad gingen die Dreharbeiten schließlich vonstatten. „Von morgens bis zum Sonnenuntergang“, erzählt Wiedmann. Die Lohnmäher arbeiteten mit Getreidesensen, die vom Sensenlehrer-Ausbilder Erwin Zachl und vom Deutschen Landwirtschaftsmuseum Hohenheim stammten; außerdem konnte Wiedmann „von meinem Schulkameraden vom Reußenstein-Hof“ alte Kornsensen besorgen.

Die Lohnmäher umrahmen ein Liebespaar

In der Szene auf dem Getreidefeld umrahmen die Lohnmäher sozusagen das Filmliebespaar Roman und Clara. „Die beiden helfen bei der Getreideernte – sie als Garbenbinderin, er als Lohnmäher. Sie ist die Tochter eines konkurrierenden, befeindeten Bierbrauers“, erklärt Wiedmann. Die Statisten erhielten genaue Instruktionen, so hatte jeder beispielsweise eine bestimmte Position einzuhalten.

Für eine Szene hatte der Regisseur Heinz Wiedmann direkt vor die Hauptkamera beordert. „Dabei wurde mir eine richtig stumpfe Sense vom Filmteam untergejubelt“, erzählt der 60-Jährige. „Als ich nach dem Schnitt dem Regisseur sagte: ,Das müssen wir nochmal drehen. Die Sense ist ja total stumpf, ich habe mich brutal gequält.‘ Da hat er nur geschmunzelt und gemeint: ,Nö, nö, müssen wir nicht – wunderbar‘.“

Wiedmann ist beeindruckt

Was ihn am meisten beeindruckt hat, war die perfekte Vorbereitung und Organisation, die Detailgenauigkeit, „der große Technikumfang im Getreidefeld“ sowie das große Team im Hintergrund mit Technikern, Einkleidern, Kameraleuten und zahlreichen weiteren Helfern. Begeistert war er auch von der „super-Stimmung unter allen Mitwirkenden, inklusive der Schauspieler“.

Insgesamt „war es ein aufregender, spannender und interessanter Drehtag“, blickt Heinz Wiedmann zurück, der jederzeit wieder an einem solchen Filmprojekt teilnehmen würde. Mit dem Wetter habe man am Drehtag absolut Glück gehabt. „Es gab keine Kondensstreifen von Flugzeugen am Himmel“, nennt er einen weiteren Vorteil. „Einer vom Filmteam sagte: ,Wenn jetzt ein Heißluftballon auftauchen würde – das wäre der Supergau‘.“

Seit 8. September in der Mediathek, ab 14. September im TV

Unterdessen ist die Serie bereits seit 8. September in der Mediathek der ARD zu sehen. „Aus dem ganzen Drehtag sind insgesamt leider nur etwa fünf Filmminuten geworden“, zeigt sich der Wiesensteiger etwas ernüchtert. Trotzdem betont er: „Es war eine tolle Erfahrung, ein schöner Tag mit vielen Sensenlehrer-Kollegen und mit viel Spaß und Jux in den Drehpausen. Daran werden wir uns sicher noch lange erinnern und bei unseren Lehrer-Treffen wird dies immer ein Gesprächsthema sein.“

Darum geht’s in der Serie

Die Serie „Oktoberfest 1900“ spielt im München des Jahres 1900. Die Macht geht von den Brauereien als größte Arbeitgeber aus sowie von den Wiesnwirten, die die Schanklizenzen fürs Oktoberfest haben. Im Mittelpunkt steht der Kampf zweier Brauerei-Clans um die Vormachtstellung und um Schanklizenzen auf dem Oktoberfest.

Darauf kommt es beim Mähen mit der Sense an

Beim Mähen mit der Sense handle es sich um die tier- und pflanzenschonendste Art des Mähens, betont Heinz Wiedmann. „Es ist die ökologische Alternative zu lärmenden Motorgeräten“, sagt der Wiesensteiger, der sich seit 30 Jahren im Umweltschutz engagiert und Gründungsmitglied der Bergschutzorganisation Mountain Wilderness Deutschland und Österreich ist. „Die Mahd mit der Sense leistet einen wertvollen Beitrag zur Steigerung und zum Erhalt der Artenvielfalt einer Wiese. Nirgendwo tummeln sich auf einem Quadratmeter mehr Tier- und Pflanzenarten als auf einer regelmäßig gemähten Wiese.“

Am Sensen gefällt ihm die direkte Naturverbundenheit, der Geruch des Grases und der Duft der Blumen. „Das alles wirkt sich entspannend, geradezu meditativ aus.“ Das Sensenmähen sei nicht schwierig. „Etwas Wissen und eine gewisse Routine sind aber erforderlich, damit es leichter von der Hand geht und zu einem entspannten, gesunden Vergnügen wird.“ Dieses Wissen bringt er Interessierten seit vier Jahren bei Kursen bei. Wichtig sei eine gut eingestellte, an den Körper angepasste Sense sowie ein gut gedengeltes, schnitthaltiges und qualitativ hochwertiges Sensenblatt.