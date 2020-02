Bei jungen Fußballern gibt es nur Sieger

Die Fußball-Hallenmasters des SV Westerheim haben am Wochenende in der Alb-Halle zum zweiten Mal ihre Fortsetzung gefunden. Der Turnierreigen ging weiter. Mit großem Aufwand auch im Vorfeld hatten Koordinator Marco Rauschmaier und Jugendleiter Freddy Wiume die insgesamt neun Turniere der Westerheimer Hallenmasters für alle Altersklassen organisiert. Für das Wohl der Zuschauer sorgten Nicole Abele und Simone Füller zusammen mit den Eltern der Spieler. Die Schiedsrichter-Gruppe Blautal/Lonetal stellten die Unparteiischen für die Spielleitung und trugen zum reibungslosen Ablauf der Veranstaltung bei.

Am Samstagvormittag eröffneten die D-Junioren den Turnierreigen. Im Neunerfeld qualifizierten sich die SGM Feldstetten und der FV Laup-heim fürs Halbfinale. Die SGM Feldstetten zog mit einem 2:0 ins Finale ein. Dort wartete der TSV Jesingen, der zuvor die SGM Berghülen knapp mit 1:0 besiegte. Spannend war dann das Finale. Nach der Spielzeit stand es 2:2 und über ein Zehn-Meterschießen fiel die Entscheidung. Die Spieler der SGM Feldstetten mit den besseren Nerven trafen zum 4:3-Turniersieg.

Zweiter wurde somit der TSV Jesingen. Das Spiel um Platz drei und vier entschied die SGM Berghülen mit einem 4:3 nach Zehn- Meterschießen für sich und verwies den FV Laupheim auf Platz vier.

Im darauffolgenden Turnier der F2-Junioren verzichteten die Turnierleiter vom SVW auf die Auswertung der Spiele. Hier werden vom Verband der Spielgedanke, die Freude am Fußballspiel und das Fair Play in den Vordergrund gestellt. Deshalb gab es nur Sieger in diesem Turnier, die da lauten: SGMN Römerstein, 1.FC Eislingen, TSV Blaustein, SGM Nellingen, TSG Ehingen, TSV Seißen, TSV Laichingen, FV Plochingen und SV Westerheim.

Auch am Sonntagmorgen herrschte der gleiche Spielgedanke bei den F1-Junioren. Dennoch oder gerade deshalb war die Begeisterung und die Anfeuerung von den Rängen umso emotionaler. Dies beflügelte die jungen Kicker der SGM Schmiechtal, SGM Römerstein, SGM Merklingen, SGM Nellingen, SV Oberelchingen, FTSV Kuchen, FC Eislingen, TSV Laichingen, TSV Blaustein und SV Westerheim.

Zum Abschluss der beiden Turnierwochenenden durften sich die Bambini in der Albhalle austoben. An verschiedenen Stationen konnte der fußballerische Nachwuchs Geschicklichkeit und Können zeigen. Auf Minispielfeldern durften sich die Kleinen im Spiel 3:3 ohne Schiedsrichter am Ball beweisen. Deshalb war die Geräuschkulisse in der Halle auch dementsprechend hoch. Am Ende des Spieltags erhielten die Akteure des SV Feldstetten, SGM Römerstein, SC Heroldstatt, TSV Blaustein, SV Oberelchingen, SGM Aufhausen und SV Westerheim einen kleinen Preis als Anerkennung und zur Motivation. Insgesamt hatten sich viele Zuschauer zu den Hallenmasters des SVW eingefunden,