„BeckaBeck“ jetzt auch in Westerheim vertreten

Den „BeckaBeck“ gibt es jetzt auch in der Gemeinde Westerheim. Es ist die 18. Filiale von Bäckermeister Heinrich Beck aus Römerstein. Sie befindet sich in der Ortsmitte gegenüber dem Rathaus. Am Mittwoch war die Eröffnung. „Die ersten Tage sind gut gelaufen. Wir sind mit der Resonanz zufrieden“, sagt Bereichsleiterin Barbara „Babs“ Richter.

Das breite Backsortiment von „BeckaBeck“ findet sich auch in der neuen Filiale in Westerheim, in der fünf Angestellte sich um den Verkauf und das integrierte Café kümmern. Zwei der fünf Verkäuferinnen – die meisten in Teilzeit – kommen aus Westerheim, weiteres Personal wird gesucht. Schön freundlich präsentiert sich der neue Bäckerladen mit Café, das im Innenraum 26 und im Außenbereich auf einer Terrasse direkt an der Laichinger Straße 24 Sitzplätze bietet.

Zu dem Verkaufsbereich mit Café gehört noch eine Küche, ein Kühlraum, ein Personal- und Sozialraum sowie der Vorbereitungsraum, vor allem für das Frühstück, das serviert wird. Ständig ofenfrisch gebacken werden, die Bierstängel, Beckis und Brezeln. Regelmäßig wird frische Backware von der zentralen Backstube in Böhringen nachgeliefert. Für den Nachschub ist Bereichsleiterin Richter mit zuständig.

In Westerheim ist seit Mittwoch die 18. „BeckaBeck-Filiale“ zu finden. Weitere finden sich in Reutlingen, Pfullingen (2x), Neuhausen, Dettingen, Bad Urach (3x), Böhringen (2x), Münsingen (3x), Laichingen, Heroldstatt und Blaubeuren (2x). „BeckaBeck“ hat mehr als 40 Vertragsbauern, die auf der Schwäbischen Alb Getreide nach ökologischen Richtlinien anbauen. Gemahlen wird das Mehl in der Genossenschaftsmühle in Böhringen und in der Stelzenmühle in Bad Wurzach. Diese Stärkung der Region und die heimischen Produkte sind Heiner Beck sehr wichtig, aber auch die gute Qualität seiner Backwaren.

Mit der neuen Filiale verfügt die Gemeinde Westerheim über drei Bäckereien in der Ortsmitte.