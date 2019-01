Bayern-Fanclub darf Geburtstagparty feiern

Der Westerheimer Fanclub „Mia san die Älbler“ des FC Bayern München darf anlässlich seines zehnjährigen Bestehens am Freitag und Samstag, 13. und 14. September, auf dem Sellenberg ein Jubiläumsfest ausrichten. „Aus Sicht der Verwaltung spricht nichts gegen das Geburtstagsfest“, erklärte Bürgermeister Hartmut Walz und wünschte dem Club schon mal eine schöne Geburtstagsparty. So sahen es auch die anderen Ratsmitglieder.

Einstimmig hat der Westerheimer Gemeinderat dem Antrag des Fanclubs um die Vorsitzenden Christian Rehm und Julian Rehm entsprochen, auch wenn die Erlaubnis dem einen oder anderen Gemeinderat schwer gefallen ist – allerdings auf humorvolle Art. „Als VfB-Fan kann ich das Fest eigentlich nicht unterstützen, es widerspricht meinem Herzen“, erklärte augenzwinkernd Sebastian Wiedmann mit der Zusatzfrage: „Der FC Bayern bei uns in Westerheim? Geht das überhaupt?“

Doch Christian Rehm stellte gleich klar: „Unserer Jubiläumsfest soll ein offenes Fest für alle Fußballfans werden. Auch Fans anderer Vereine sind willkommen. Wir sind der Veranstalter und freuen uns auf viele Gäste und ein schönes Fest.“ Mehrmals habe der Ausschuss des rund 70 Mitglieder zählenden Fanclubs getagt und überlegt, wie und in welcher Form das zehnjährige Bestehen gefeiert werden soll, letztendlich habe sich der Club für ein zweitägiges Festzelt auf dem Sellenberg durchgerungen, erklärte Rehm. Er wohnte mit seinem Vorstandskollegen Julian Rehm und den Fankameraden Heinz Weber und Kai Saur der Gemeinderatssitzung bei. Alternativen seien ein Fest im Kreuz oder eine Veranstaltung in der Albhalle gewesen.

Wenn schon, dann schon richtig: So will der Westerheimer Fanclub „Mia san die Älbler“ jetzt sein zehnjähriges Bestehen feiern. Ein Zeltfest in Form eines Oktoberfests wird am 13. und 14. September nun auf dem Sellenberg unter dem Motto „Bavaria-Wiesn Gaudi“ stattfinden, zu dem die gesamte Bevölkerung eingeladen ist. Für den Freitag ist daran gedacht, dass bei freiem Eintritt die Roten Lederhosen der Musikkapelle aufspielen und am späteren Abend ein DJ im Festzelt auflegt. Für den Samstag konnte der Fanclub die Partyband Hautnah gewinnen, die vom Volksfest auf dem Cannstatter Wasen her bekannt ist. Sieben Euro im Vorverkauf soll der Eintritt betragen.

Christian Rehm und seine Mitstreiter rechnen für Freitagabend mit rund 300 und für Samstagabend mit rund 700 Personen. Alle Auflagen hinsichtlich Zelt mit Notausgängen sowie der Sicherheitsvorkehrungen und Security würden erfüllt. An Besucher sollen alle Leute aus Westerheim und der Region angesprochen sein, die bayerische Feste mit guter Stimmungsmusik und netten Begegnungen genießen wollen, unterstrich Rehm und weiter: „Es soll nicht nur ein schöner Abend für Bayern-Fans werden.“ Gut aufgestellt mit seinen rund 70 Mitgliedern sei der Fanclub „Mia san die Älbler“, der das Fest gut stemmen könne.

Das glaubte auch Bürgermeister Hartmut Walz, da in den Reihen des Fanclubs viele Mitglieder von anderen Vereinen zu finden sind, die „gute Festerfahrung“ mitbringen. Der Club könne auf erfahrene Leute zurückgreifen. „Der Sellenberg ist ein Festplatz und soll es auch bleiben“, sagte Walz und sprach von „einer Art Vorpremiere für das Kreismusikfest im kommenden Jahr“. Ganz verkneifen konnte der Westerheimer Schultes allerdings nicht, dass sein Herz doch mehr für den VfB Stuttgart schlägt: „Mir wäre lieber gewesen, der VfB wäre am Sonntag in München besser vom Acker gegangen.“