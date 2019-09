Bayerische Sause in Westerheim

Der Westerheimer FC-Bayern-Fußball-Fanclub „Mia san die Älbler“ hat am Wochenende zwei Tage lang gefeiert. Anlass für das bunte Treiben auf dem Hausberg der Westerheimer war das zehnjährige Bestehen des Fanclubs.

Die mittlerweile 80 Mitglieder, die sonst im Rahmen des Fanclubs regelmäßige Ausflüge ins Stadion veranstalten, sorgten für einen gelungenes Programm am Freitag- und Samstagabend.Aus vier Richtungen beförderten Shuttlebusse die feierlustigen Partygäste nach Westerheim auf den Sellenberg, um gemeinsam das erste größere Jubiläum des Vereins zu feiern.

Der erste Partyabend stand unter dem Motto „90er vs. 2000er“. Drei DJs lieferten sich eine Art Wettstreit, indem sie die größten Erfolgssongs aus den vergangenen Jahrzehnten und auch aktuelle Hits auflegten. DJ Diabolo, DJ van de Heev und DJ Deluxe sorgten so für gute und tanzbare Musik. Auch wenn der Abend keinen klaren DJ-Gewinner hatte, war er unterhaltsam. Trotz des nicht ganz vollen Zeltes war die Stimmung spitze und ein gelungener Start in das Partywochenende auf dem Sellenberg – auch angesichts von 800 Partygästen und mit Blick auf die vielen anderen Veranstaltungen in der Region.

Am zweiten Tag sollte es dann bayrisch werden mit der Bavaria-Wiesn Gaudi. Auch wenn anfangs noch relativ wenige Gäste auf den Sellenberg gepilgert waren, blieb Christian Rehm voller Zuversicht: „Das sind nicht zu wenige Leute, das Zelt ist einfach zu groß!“ sagte er und schmunzelte. „Aber heute Abend wird das sicher noch voll.“ Das sollte sich auch bestätigen.

Die Stehbachmusikanten aus Allmendingen – die Kapelle besteht aus 19 Musikern, die verschiedenen Musikvereinen angehören – untermalten am Samstagabend den Auftakt des zweiten Tages. Leider fehlte Steffi Huber krankheitsbedingt und so musste man ohne weibliche Gesangsstimme auskommen. Trotzdem gab es „Blasmusik vom Feisten“, getreu dem selbst gewählten Motto der Musiker. Moderator und Sänger Steffen Lepple unterhielt und animierte das Publikum und sorgte so für eine angenehme Festzeltatmosphäre. Schon bei der Vorstellungsrunde scherzte er, die Musiker unter ihnen seien aber nur die, die mit den glänzenden Instrumenten in der Hand dasäßen, und natürlich er selbst als Dirigent.

Die Auswahl der Lieder verbreitete bayerisches Flair und durch die verschiedenen Märsche kam fast schon Stimmung wie im Festzelt auf dem Oktoberfest auf: Es wurde lauthals gesungen, mitgeklatscht und freudig geschunkelt. Auch die vielen Gäste die dem Aufruf des Fanclubs gefolgt waren und in Lederhosen und Dirndl vorbeigekommen waren, trugen zur bayerischen Atmosphäre mitten in Westerheim bei.

Später am Abend übernahm die Gruppe „Hautnah“ dann die Bühne. Die erfahrene Partyband mit über 80 Auftritten im Jahr machte Halt in Westerheim und sorgte für gute Stimmung. Eine Mischung aus unterschiedlichen Musikrichtungen begeisterte die vielen Gäste die ins Festzelt gekommen waren. Aber nicht nur die Musik, sondern auch die Lichtshow und Bühnenperformance konnte überzeugen.

Alles in allem war das eine gelungene aber für die Veranstalter wohl auch anstrengende zweitägige Veranstaltung voller guter Laune und mitreißender Musik die die Gäste größtenteils begeistert hat. Vielleicht gibt es ja nach diesem gelungenen Partywochenende wieder ein Fest auf dem Sellenberg, das von „Mia san die Älbler“ auf die Beine gestellt werden wird – auch vor dem 20-jährigen Bestehen.