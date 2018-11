Basarteam: Schon mehr als 15 000 Euro für soziale Projekte

Den 33. Basar hat das Westerheimer Basarteam um Kerstin Bauman am Samstag im Hasenheim veranstaltet. Von Anfang an dabei sind Gitte und Georg Rauschmaier, die den Westerheimer Basar einst mitinitiiert haben. „Ich bin ein Überbleibsel aus dem Gründungsteam“, sagt scherzhaft Georg Rauschmaier, doch Kerstin Baumann wie die anderen Teammitglieder antworten da prompt: „Ein unentbehrliches Mitglied. Wir brauchen unseren Georg unbedingt.“ Georg Rauschmaier ist der Finanzverwalter und Kassenwart des Westerheimer Basarteams und hat in den vergangenen rund 16 Jahren genau Buch geführt was die Einnahmen und Ausgaben und den Erlös angehen. Bei seiner Buchführung ist am Samstag bei der 33. Auflage eine besondere Marke überschritten worden: Die Umsatzmarke kletterte über die 100 000-Euromarke, sie ist sechsstellig geworden. Was aber für das Westerheimer Basarteam noch wichtiger ist. Mehr als 15 000 Euro haben sie in all den Jahren als Erlös erzielt und der wurde komplett sozialen Einrichtungen gespendet. Den jüngsten Gewinn aus dem Frühjahrsbasar hat der „Baby-Muck“, der Babynotarztwagen, erhalten, den der Förderkreis für intensivpflegebedürftige Kinder Ulm angeschafft hat. „Wir spenden unseren Erlös gern und den zu 100 Prozent“, betont Kerstin Baumann und ist mit dem Verlauf des 33. Kinderkleiderbasars im Hasenheim sehr zufrieden. Denn viele Leute waren wieder gekommen, um sich preisgünstig mit Waren einzudecken. Im Angebot waren viele Artikel „Rund ums Kind“: Kinderkleider in den Größen 50 bis 170, Kinderwagen, Kindersitze und Spielsachen. Genießen konnten die Gäste Kaffee und Getränke sowie selbst gebackene leckere Kuchen. „Wir sind ein gut eingespieltes Team, was den Auf- und Abbau wie den Verkauf erleichtert“, erklärt noch Kerstin Baumeister. Acht bis zehn Stunden müsse jedes der elf Mitglieder am Basarwochenende in die Schnäppchenjagd stecken. Doch das werde gerne getan. Der Frühjahrsbasar ist für April geplant, ebenfalls im Hasenheim. Fotos: Steidle