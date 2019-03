Backhaustag und Backhausball in der Marienburg

Einfach nett und schön war die Seniorenfasnet der katholischen Kirchengemeinde Westerheim am Samstagnachmittag. In diesem Jahr verwandelte sich die Marienburg in ein Backhaus und die Senioren waren zum Backhausball geladen. Rund um das Backen ging es bei dem närrischen Treiben mit vielen Sketchen. Der sogenannte Helferkreis der katholischen Kirchengemeinde hatte wie in all den Vorjahren wieder ein unterhaltsames und witziges Programm zusammengestellt, das die zahlreichen Gäste sichtlich genossen. Doch nicht nur das servierte Programm schmeckte ihnen, sondern auch das leckere Essen. Denn wie schon in der Einladung angekündigt, gab’s „was Guats zum Trinka und Essa“ und „d’Fasnetskiachla“ wurden nicht vergessen.

Backhaustag ist angesagt

Ein Backhaustag war in der schön dekorierten Marienburg angesagt und der Helferkreis stimmte mit einem eigens verfassten Lied zur Melodie „In der Weihnachtsbäckerei“ in den heiteren Nachmittag ein. „Heit isch bei ons Backhaustag, backet was a jeder mag. A guats Platz und Brot, no hed mir koi Not“, vermeldeten die die zehn Frauen und sangen von Reis, Ei und Teig, aber auch von Hefe und dem Verzehr. Gabi Ramminger begrüßte die fröhliche Runde und meinte: „Backa ist an alter Brauch, so war’s früher in Westerhoi auch. Doch heit stoht’s Backhaus meischtens leer, so braucht’s koi Bachzieha wie ehemals mehr.“

Das „Bachhausziehen“ beleuchteten dann amüsant die Frauen in einem Sketch, als das Los entschied, wer wann zum Brotbacken an der Reihe war. Wie es der Zufall wollte kamen die Auswärtigen nicht zum Zug und die Frau mit Los eins wusste nicht, woher mit dem Reisig. Das „heimlich abgeschnittene Reis vom Laichinger Sportplatz“ wollte sie nicht, da es „a Gschmäckle“ haben könnte. Und das von Pfarrer Enderle noch vor der Seniorenfasnet geschnittene Holz von Hecken sei doch zu grün. Aufgrund des fleißigen Heckenschneidens war der Pfarrer übrigens zu spät zum Backhausball erschienen und Schultes Walz meinte immer wieder „Wo bleibt er denn?“

Mit Wägelchen angefahren

Mit einem Wägele mit viel Reisig kamen Maria Schweizer und Helene Zanker daher und heizten das Backhaus an. Amüsant und interessant war der gute Filmbeitrag zum Thema „Backen im Backhaus – gestern und heute“ von Franz Schweizer. Anschaulich zeigte er, wie früher in den Backhäusern das Brot über der heißen Glut entstand, als der Teig noch fest mit Hand zu kneten war. Dann waren Frauen aus Westerheim im Backhaus zu sehen, die Leckeres herstellten und ein Abstecher führte noch zum „Dampfbeck“ Franz Kneer, der für die Senioren Kimmichplätzle herstellte und die für Pfarrer und Schultes „besonders salzte“.

Tratsch über den Flecka

„Isst man im Leben sehr viel Kümmel, kommt man in den Himmel“, sagten die Frauen, als sie die Kimmichplätzle an die Gäste verteilten. Die im Backhaus schwatzenden Frauen Ruth Braun und Hildegund Rehm wussten viel zum Backen in früheren Tagen zu sagen, aber auch von Geschehnissen im Flecka. Sie berichteten wie man früher das Brot im Keller lagerte und vor Mäusen schützte und dass man heute die Qual der Wahl in Westerheim habe, wenn man Brezeln, Brot und Kuchen kaufen will. „Eins, zwei, drei, wo geh’ ich rein“, fragten sie sich.

Sie plauderten über die anstehende Sanierung des Rathauses, das schon mal neue Vorhänge bekommen habe. Dann tratschten sie über die Balken im Haus des Gastes mit Würmern, das eingeschneite Auto des Pfarrers, die gesperrten Stufen vom Westerheim-West zur Kirche hinauf sowie über die sanierte Feldstetter Straße mit vielen abgestellten Autos, wo jetzt eine Ampellösung mit Blockabfertigung her müsse.

Beim Einkauf von Brot

In dem lustigen Sketch „Brot von gestern“ trieben die zwei Einkäuferinnen Petra Leigers und Ruth Barth die Verkäuferin Petra Stehle in den Wahnsinn, als sie heute für morgen das Brot von gestern kaufen wollten, und das zum halben Preis. Köstlich war auch Maria Baumann in der Bütt, die nicht mehr wusste, wo das Brot mitten im Ort zu besorgen sei: „beim „unteren Beck, beim oberen Beck oder beim Becka Beck“. Einen Sketsch steuerten noch Pfarrer Karl Enderle und Maria Baumann bei, in dem ein ehemaliger Bäcker aus Zwickau im Luftkurort Anschluss sowie die gesunde Luft sucht und eine Frau auf dem Bänkle kennenlernt. Sie lädt ihn zum Rosenkranzgebet ein, und er sie danach zum Frankfurter Kranz.

Einen musikalischen Akzent setzte Bürgermeister Hartmut Walz auf dem Akkordeon, der zudem amüsante Gedichte zum Backen vortrug, so „Das Pfannkuchen-Backen“ und „Fritzles laib Brot“, der Schmierstoff statt Schmalz verwendet. Vorbeigeschaut bei den Senioren haben noch mehrere Gruppen der IGF, die ihnen mit ihrem Kommen und Einlagen Freude bereiteten. Stärken durften sich die Senioren mit Maultaschen und Fasnetsküchle. Bei dem Backhausball in der Marienburg wurde noch gesungen und geschunkelt, aber auch geplaudert und gelacht.

Engagierter Helferkreis

Dem Helferkreis gebührt ein dickes Kompliment für einen tollen und gelungenen Seniorennachmittag zur Fasnetszeit. Ihm gehören an Gertrud Ascher, Irmgard Barth, Maria Schweizer, Helene Zanker, Elfriede Mayer, Ruth Braun, Hildegund Rehm, Brigitte Schweizer, Petra Leigers und Gabi Ramminger. Die Frauen legten sich kräftig ins Zeug, damit die Senioren in der schön dekorierten Marienburg sehr gute Fasnetsunterhaltung hatten. Mit Beifall bedacht wurden auch Franz Schweizer und Stefan Ascher, die für die funktionierende Technik und die passende Musik sorgten.