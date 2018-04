B-Jugend des SVW steht im Bezirkspokalfinale

Die B-Juniorenfußballer des SV Westerheim haben am Mittwochabend einen überzeugenden Auftritt im Bezirkshalbfinale gegen den TSV Neu-Ulm hingelegt. Die Gastgeber aus Neu-Ulm hätten mit zwei dicken Möglichkeiten in Führung gehen können, doch SVW-Schlussmann Simon Baumann verhinderte den Torerfolg reaktionsschnell. Die Westerheimer Kicker hatten ebenfalls gute Möglichkeiten zur Führung, aber der Erfolg stellte sich erst nach einer halben Stunde ein. Tim Wahl wurde in die Gasse bedient und erzielte abgeklärt das 1:0. Kaum drei Minuten später schob er in ähnlicher Manier zum 2:0 ein. Manuel Baumann erzielte in der 39. Spielminute das 3:0, den zu kurz abgewehrten Ball konnte er ins Tor leiten. Mario Wahl markierte mit dem Halbzeitpfiff das 4:0 mit einem gezielten Schuss aus 16 Metern. Die Weichen für die B-Junioren in Richtung Bezirkspokalfinale waren bei diesem klaren Vorsprung gestellt. Nach der Pause war die Elf des Sportvereins weiter dominierend. In der 69. Spielminute erzielte Mario Wahl im Anschluss an einen Eckball den Kopfballtreffer zum 5:0-Endstand. Noch etliche Möglichkeiten ließen die Spieler des SVW liegen, doch es blieb beim deutlichen Ergebnis. Die Freude nach dem gewonnenen Spiel bei den Akteuren und dem zahlreichen Anhang des SV Westerheim war riesig. Geplant werden darf nun das Endspiel an Christi Himmelfahrt am 10. Mai. Dann heißt der Gegner SGM Bernstadt, der sein Halbfinale ebenso deutlich mit 7:0 beim FC Burlafingen gewann.