Bürgermeister würdigt bei letzter Sitzung scheidende Ratsmitglieder

Zum letzten Mal hat sich der Gemeinderat Römerstein noch vor der Sommerpause am Donnerstagabend in der „alten“ Zusammensetzung im Böhringer Rathaus getroffen. Dies nahm Bürgermeister Matthias Winter zum Anlass, um die ausscheidenden Ratsmitglieder würdigend und dankend zu verabschieden und langjährige Ratsmitglieder aus Römerstein zu ehren.

„Letztmalig beginnen wir in dieser Zusammensetzung vor der Sommerpause, um Sie dankend aus ihrem Ehrenamt als Gemeinderat zu entlassen und Sie für ihre langjährigen Tätigkeiten im Gemeinde- und Ortschaftsrat zu ehren“, sprach Matthias Winter zu seinen Räten.

Winter ließ die vergangenen fünf Jahre Revue passieren und erwähnte markante Punkte, die die Räte zusammen entschieden, ausgeführt und abgeschlossen haben, immer mit dem Ziel vor Augen, das Beste für die Gemeinde zu wollen. Themen wie zum Beispiel der Kindergartenneubau in Böhringen, die dezentrale Unterbringung der geflüchteten Menschen, das sehr emotionale Thema Windkraft in Donnstetten und die Gemeinschaftsschule Vordere Alb, die erst vergangene Woche ihrer Bestimmung übergeben werden konnte, hätten die Räte vorangetrieben und umgesetzt. In vielen Sitzungen habe man mit sich gerungen, fair diskutiert und es sich nicht leicht gemacht, Entscheidungen zu treffen. „Ich danke Ihnen allen für das konstruktive Miteinander, wir haben viel zusammen bewegt“, sagte Winter an die Adresse der scheidenden Ratsmitglieder, bevor er die Ehrungen und Verabschiedungen anging.

Hermann Claß wurde für sage und schreibe 20 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit im Ortschaftsrat und Gemeinderat geehrt. Zudem ist Claß seit vielen Jahren der Ortsvorsteher in Donnstetten, „der mit Sachverstand seine Meinung vertritt und das Interesse der Gemeinde Donnstetten wahrt“, erklärte Winter.

Jürgen Tröster wurde fünf Mal in den Gemeinderat gewählt und wurde für 25 Jahre Kommunalpolitik geehrt. Ein Vierteljahrhundert oder auch „silberne Hochzeit“ könne man dazu sagen, meinte Winter. Tröster sei stets „ein sehr kompetenter Rat in den Themen Landwirtschaft und Feuerwehr“ gewesen. Das Thema Heimatbuch Böhringen lag und liegt ihm sehr am Herzen. Winter lobte seine stets faire Diskussionskultur und bedauerte sehr, dass Tröster dem Rat nicht mehr angehöre.

Markus Class, der bekannte Ortsvorsteher aus Zainingen, durfte für 20 Jahre Ehrenamt in der Kommunalpolitik eine Würdigung entgegennehmen. „Großes Engagement, faire Diskussionsrunden und seine sehr rührige Art zeichnen die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Verwaltung aus“, lobte Bürgermeister Winter den Kommunalpolitiker. Er freue sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mit Ursel Dieterle schied die einzige Frau im Römersteiner Gemeinderat nach 20 Jahren aus. Dies bedauerte der Römersteiner Bürgermeister sehr. Dieterle habe stets die richtigen Fragen gestellt und nie aus ihrer Meinung einen Hehl gemacht. „Sie haben Spuren hinterlassen, nicht nur im Partnerschaftskomitee“, lobte Winter bei ihrer Verabschiedung. Dieterle überraschte den Schultes mit einem Abschiedsgeschenk. Da am „Glombiga Doschdeg“ die Kindergartenkinder extra zu ihm kämen, um ihm seine Krawatte abzuschneiden, er aber letztes Mal betont habe, dass nun alle leidigen Weihnachtsgeschenke zerschnitten seien, schenkte sie ihm eine alte Krawatte extra zum Zerschneiden für das kommende Jahr. Darüber freute sich der Schultes sehr.

Alexander Götz erhielt die Ehrung des Gemeindetags für 20 Jahre Engagement als Ratsmitglied. Winter lobte ihn als „Querdenker und einen, der sich auch gerne mal für seine Überzeugungen streite.“ Doch auch wenn man das Florett geführt habe, stehe er zu den getroffenen Entscheidungen, auch wenn sie nicht seiner Ursprungsmeinung waren. „Wir konnten anschließend immer miteinander anstoßen und ohne Groll weitermachen“, lobte Winter.

Anton Bayer hatte nach 25 Jahren selbst entschieden, nicht mehr zu kandidieren. Auch er sei ein Vierteljahrhundert ehrenamtlich in der Kommunalpolitik gewesen und habe drei Bürgermeister erlebt. Matthias Winter dankte ihm für sein großes Engagement im Gemeinderat.

Walter Loser war 15 Jahre lang im Gemeinderat tätig. Winter hob hervor, dass Loser sich in der Diskussion auch Mal eines Besseren belehren lassen wollte und konnte. Es sei durch seine angenehme und ausgleichende Art stets ein faires Miteinander gewesen, so Winter zu dem scheidenden Rat.

Karl Heinz Götz wurde für zehn Jahre Ratsmitgliedschaft geehrt und verabschiedet. Götz habe sich rege an den Diskussionen beteiligt, vieles hinterfragt und viele Impulse gesetzt, so Winter. Er war stets ein fairer Diskussionspartner, betonte er. „Ihre Stimme wird uns fehlen“, war der Tenor des Bürgermeisters.

Christian Class wurde nach fünf Jahren vom Rat verabschiedet. Winter bedauerte, dass er nach so kurzer Zeit schon gehe, doch dies sei Demokratie. Manfred Reichle wurde noch in Abwesenheit nach 15 Jahren im Gremium verabschiedet.

Als Fazit aus der Gemeinderatswahl vom 26. Mai kann in Römerstein festgehalten werden: Die Hälfte des Gemeinderats wechselte ihren Stuhl mit den neu gewählten Vertretern der Bürger Römersteins. Die ausscheidenden Räte sprachen insgesamt von einer „interessanten, lehrreichen und auch spannenden Zeit am Römersteiner Ratstisch, die sie nicht missen wollten.“