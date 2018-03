Bürger wünschen sich schönere Leichenhalle

Um vier Themenbereiche ist es in der Diskussionsrunde bei der Bürgerversammlung in Westerheim gegangen: Die sanierungsbedürftige Leichenhalle, ein öffentliches WC, seniorenbetreutes Wohnen und die Zukunft der Westerheimer Schule waren Punkte, die den Westerheimer Bürgern am Herzen lagen. Im Anschluss an den Streifzug durch Westerheims Kommunalpolitik stellte sich Bürgermeister Hartmut Walz den Fragen der Bürger.

Mehr als sanierungsbedürftig sei die Leichenhalle und die Verabschiedung der Verstorbenen sollte in einem „würdigeren Gebäude“ stattfinden können, mahnte Matthias Rehm an. Dass die Friedhofskapelle grundlegend zu sanieren und zu renovieren sei oder gar durch eine neue ersetzt werden sollte, stehe außer Frage, erklärte Bürgermeister Walz. Im Haushalt 2016/17 soll das Vorhaben finanziert werden. Letztendlich lege der Gemeinderat den Zeitpunkt der Sanierung fest. Die Notwendigkeit werde gesehen, die Umsetzung sei letztendlich eine Frage der Finanzierung.

Was öffentliche Toiletten in Westerheim angehe, so könnten welche im Haus des Gastes und in der Leichenhalle bereitgestellt werden, erläuterte Walz. Über die Öffnung und Öffnungszeiten habe der Gemeinderat zu entscheiden. Was seniorenbetreutes Wohnen angehe, so habe sich der Gemeinderat mit diesem Thema vor mehr als zehn Jahren intensiv befasst, Standorte ausgewiesen und sowohl Investoren wie Betreiber gesucht. Walz verwies auf die angedachten Standorte in der Wiesensteiger Straße 12 und in der Hohenstadter Straße, wo bereits baureife Planungen mit zwölf barrierefreien Wohnungen vorlagen. Doch ganz überraschend sei dann der insolvent gegangene Investor abgesprungen.

„Trotz intensiver Bemühungen konnten wir in der Folgezeit keinen Investor oder Bauträger mehr finden“, sagte Walz. Unterstützt worden sei dabei die Gemeinde von der Volksbank. Versucht worden sei damals auch, Dienstleister und Ärzte für die Gebäude zu gewinnen. „Als Gemeinde konnten wir damals kein wirtschaftliches Risiko eingehen“, unterstrich der Bürgermeister und meinte: „Eine solche Einrichtung wäre sicherlich gut gewesen.“

Achim Moser wollte wissen, was aus den freiwerdenden Klassenzimmern in der Schule am Sellenberg werde, angesichts der Tatsachen, dass die Werkrealschule ihre Außenstelle in Westerheim bald schließe und auch die Schülerzahlen an der Grundschule bedenklich zurückgingen. Fakt sei, dass zum Schuljahr 2016/17 keine Hauptschüler mehr in Westerheim seien und die Zahl der Grundschüler von derzeit 137 auf 81 im Schuljahr 2021/2022 falle. Da Westerheim bald Ganztagsgrundschule werde, steige der Bedarf an Räumen. Zudem würden immer mehr Fachräume auch an Grundschulen gebraucht. „Das Schulkonzept muss stehen. Dann wissen wir, wo und wie es mit den Räumen lang geht“, meinte Walz und schloss nicht aus, dass der sanierungsbedürftige Musiksaal eventuell abgebrochen wird. Was die Zukunft der Schulen betrifft, so stelle da letztendlich die Landespolitik die Weichen.

Auch wenn der Streifzug des Bürgermeisters durch die Westerheimer Gemeindepolitik lang und fundiert ausfiel, das Publikum wusste die Arbeit von Bürgermeister und Gemeinderat zu würdigen. Mit viel Applaus bedankte es sich bei ihrem Schultes. Und auch Wilma Rauschmaier als stellvertretende Bürgermeisterin fand lobende Worte für einen „äußerst rührigen und engagierten Bürgermeister“, für einen „Hansdampf in allen Gassen“, der im Interesse Westerheims ständig unterwegs sei. Den Dank gab Hartmut Walz dann postwendend an seine Mitstreiter im Rathaus, Bauhof und den anderen gemeindlichen Einrichtungen weiter, denn der Kapitän sei nur so stark wie seine Mannschaft. Walz sicherte abschließend den Bürgern Westerheims zu: „Ich will auch künftig ein offener Ansprechpartner für alle Bürger sein.“