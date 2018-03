Auto wendet, das andere überholt

Rund 10 000 Euro Sachschaden sind bei einem etwas kuriosen Unfall in Westerheim entstanden. Das Unglück ereignete sich gegen 14.30 Uhr am Ortseingang zum Luftkurort. Eine von Laichingen kommende Autofahrerin wollte in Höhe der Bushaltestellen wenden, so die Polizei. Der ihr folgende Fahrer eines Kleintransportes deutete die Absicht der Pkw-Lenkerin falsch und wollte an ihr vorbeifahren. Er wollte das Fahrzeug überholen und dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Schaden von 10 000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Wer Schuld an dem Unfall hat, ist offen. Die Ermittlungen dauern an. Beide Fahrzeughalter dürften Mitschuld tragen, meint Polizeipressesprecher Wolfgang Jürgens. Foto: su