Auto kracht gegen Hausmauer: Fahrer verletzt – 50000 Euro Schaden

In der Tiefgarage Parkhaus am See in Friedrichshafen ist am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Laut Meldung der Polizei sind mehrere Fahrzeuge betroffen. Etwa zur gleichen Zeit kam es zu einem weiteren Brandausbruch, bei dem ein Ladengeschäft in der Karlstraße ausbrannte. Zuvor brannte es auch noch am Stadtbahnhof.

Die Ursache des Feuers im Bereich der Karlstraße war zunächst unklar. Ein Sprecher der Polizei bestätigte auf Anfrage von Schwäbische.