Ausstellung entführt in Miniaturwelten

In der Böhringer Turn- und Festhalle in Römerstein-Böhringen, Raisenweg 21 findet am Wochenende, 24. und 25. September, wieder eine Modellauto- und Eisenbahnausstellung statt. Organisator Konstantin Hellstern hat zahlreiche Aussteller gewinnen können. Zu sehen sind Modelleisenbahnen in den Spuren Z bis 1, sowie ferngesteuerte Postfahrzeugmodelle und diverse Pkw-, Lkw- und Omnibusmodelle. Nicht zu vergessen sind die Kran- und Schwertransportmodelle und landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die Jugend des MCH Hülben präsentiert ihre 7,20 x 2,20m große HO-Anlage, heißt es in der Pressemitteilung. Ein besonderes Highlight ist eine Kirmes mit voll funktionsfähigen Licht- und Soundeffekten. Besucherinnen und Besucher können sich in die Miniaturwelt der Hobbymodellbauer entführen lassen. An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl durch die Sänger des Chors Canto Vocale bestens gesorgt. Öffnungszeiten der Ausstellung sind am Samstag, 24. September, 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 25. September, 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen und Links zur letzten Ausstellung sind auch auf Facebook unter „3D Bahnhöfe Bagger Baustellen“ zu finden, heißt es in der Mitteilung abschließend.