Aussegnungshalle in Westerheim ist Thema der Sitzung

Interessant dürfte die öffentliche Sitzung des Westerheimer Gemeinderats am nächsten Dienstag, 16. März, um 19 Uhr in der Albhalle werden. Ein Schwerpunkt der Sitzung bildet die Kindergarten- und Kleinkind-Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2021/2022 und dabei auch die Weiterentwicklung im Kleinkinderbereich und im Kindergartenbereich. Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt ist die seit Jahren geplante Sanierung der Aussegnungshalle im Westerheimer Friedhof.

Mit einer möglichen Sanierung der Aussegnungshalle hat sich der Westerheimer Gemeinderat in den vergangenen Jahren immer wieder befasst, ohne zu einer entscheidenden Weichenstellung oder gar zu einem Beschluss zu kommen. Die Sanierung oder der Umbau war auch immer wieder ein Thema bei den Gemeinderatswahlen, bei denen alle Fraktionen die Notwendigkeit einer Baumaßnahme sahen. Zuletzt wurde die Leichenhalle in einigen Leserbriefen in der SZ thematisiert. Die Sanierung kam auch im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau des Rathauses verstärkt auf die Tagesordnung, da einige Bürger dem Projekt Aussegnungshalle Priorität beimessen wollen.

Anfragen bei der Bürgerversammlung 2015

Groß öffentlich wurde die Halle zuletzt im Juni 2015 bei einer Bürgerversammlung in der Albhalle thematisiert, als Bürger auf die Notwendigkeit einer Baumaßnahme verwiesen und sich wünschten, das Projekt anzugehen. Das „Erscheinungsbild einer sanierungsbedürftigen Leichenhalle“ wurde damals beklagt. Bürgermeister Hartmut Walz ließ 2015 wissen, dass die Aussegnungshalle zumindest provisorisch verschönert worden und mit einer Spezialfarbe einen kompletten neuen Anstrich erhalten habe, der schadhafte Putz ausgebessert sowie der Schimmelbefall an einigen Ecken entfernt worden sei. Es sei auf jeden Fall notwendig, die Leichenhalle zu sanieren oder eine neue zu bauen, erklärte damals der Bürgermeister Walz, als der Gemeinderat das Thema aus der Bürgerversammlung in seiner Sitzung im September nochmals aufgriff. Er bat damals das Gremium, eine Prioritätenliste zu erstellen, welche Sanierungsarbeiten und Projekte wann und wie umzusetzen seien. Zu überlegen sei, ob eine Sanierung Sinn mache und ob der Neubau einer Aussegnungshalle nicht ratsamer sei, meinte damals Pius Kneer.

Thema beim Rundgang 2012 auf dem Friedhof

Breiten Raum bei einem Rundgang des Gemeinderats im September 2012 durch den Friedhof nahm die Friedhofskapelle ein, die nach Ansicht der Räte sanierungsbedürftig sei, vor allem was die Kammern im Innern betrifft. „Die Zellen im Innern sind in einem fürchterlichen Zustand“, erklärte die damalige Gemeinderätin Finny Staudenmayer und löste eine Diskussion über eine Instandsetzung der Aussegnungshalle aus. Die beste Lösung für das Gebäude sei „der Bagger und ein Neubau,“ meinte gar die Rätin.

Jetzt kommt das Thema ein weiteres Mal zur Sprache – in einer neuen Zusammensetzung des Gemeinderats. Und die Sanierung der Aussegnungshalle dürfte wohl auch Gegenstand bei den anstehenden Haushaltsberatungen für 2021 und die kommenden Jahre sein.

Mit einer Einwohnerfragerunde beginnt die öffentliche Sitzung des Westerheimer Gemeinderats am kommenden Dienstag um 19 Uhr in der Albhalle. Vorberatungen stehen zur Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) am 1. April und zu der Sitzung des Verbands Region Schwäbische Alb am 31. März an. Zu entscheiden haben die Ratsmitglieder, ob zum Klimaschutzpaket Baden-Württemberg eine unterstützende Erklärung abgegeben werden soll. Mit Bekanntgaben und Anfragen endet der öffentliche Teil der Sitzung, der eine nichtöffentliche vorausgeht und folgt. Die Zusammenkunft in der Albhalle findet unter Beachtung der Corona-Verordnungen des Landes statt.